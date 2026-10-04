Burkina Faso afrontó una alteración logística extraordinaria antes de su amistoso internacional contra Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires. La cancelación de un vuelo chárter desde Marruecos provocó que los jugadores más veteranos se negaran a viajar por preocupaciones relacionadas con la compensación económica y el cansancio extremo.

El seleccionador Amir Abdou se vio obligado a confeccionar una convocatoria de emergencia compuesta principalmente por internacionales sub-23.

El joven equipo aceptó la convocatoria a última hora para cumplir con el partido.