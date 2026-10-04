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«Respetaron el fútbol»; la dramática historia detrás del caos en el vuelo de Burkina Faso antes de la paliza por 7-0 de Argentina
El caos en los desplazamientos obliga a Burkina Faso a hacer una convocatoria de emergencia
Burkina Faso afrontó una alteración logística extraordinaria antes de su amistoso internacional contra Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires. La cancelación de un vuelo chárter desde Marruecos provocó que los jugadores más veteranos se negaran a viajar por preocupaciones relacionadas con la compensación económica y el cansancio extremo.
El seleccionador Amir Abdou se vio obligado a confeccionar una convocatoria de emergencia compuesta principalmente por internacionales sub-23.
El joven equipo aceptó la convocatoria a última hora para cumplir con el partido.
La convocatoria de emergencia llega cinco horas antes de enfrentarse a las campeonas del mundo
La selección de emergencia aterrizó en Buenos Aires apenas cinco horas antes del inicio del partido, tras un agotador viaje de larga distancia. Sin tiempo para preparar el encuentro desde el punto de vista táctico y con un severo desfase horario, Burkina Faso se vio obligada a saltar directamente al césped para medirse al vigente campeón del mundo.
La Federación Burkinesa de Fútbol (FBF) emitió un comunicado oficial en el que abordó el fallo logístico y los reemplazos de jugadores.
«Los jóvenes jugadores sub-23 afrontaron este partido como una bonita y valiosa oportunidad para demostrar sus capacidades en la escena internacional ante futbolistas de clase mundial», se leía en el comunicado de la FBF.
Una plantilla exhausta evita atender a los medios tras una derrota por siete goles
Como era previsible, el equipo de circunstancias tuvo problemas para contener la delantera de Argentina y acabó cayendo por un contundente 7-0. Tras el pitido final, la agotada plantilla abandonó inmediatamente el estadio para descansar, sin realizar entrevistas formales con los medios después del partido.
El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, expresó una profunda admiración por el compromiso de Burkina Faso de disputar el partido.
«Quiero enviar un enorme agradecimiento a quienes vinieron desde Burkina Faso», declaró Scaloni a los periodistas. «No conozco los detalles exactos de los problemas a los que se enfrentaron sus otros jugadores, pero quienes vinieron aquí merecen reconocimiento por su esfuerzo. Respetaron el fútbol y nosotros jugamos en serio como si fuera una final, por respeto a su lucha».
- AFP
Burkina Faso centra ahora su atención en resolver sus problemas administrativos internos
La Federación de Fútbol de Burkina Faso se enfrenta ahora a un urgente trabajo administrativo para resolver los procedimientos logísticos y las disputas financieras con miembros veteranos de la selección. La federación pretende estabilizar el funcionamiento de su selección de cara a futuras ventanas internacionales.
Argentina cerró su segundo partido del parón internacional con una segunda victoria consecutiva sin encajar goles.
Burkina Faso abandona Sudamérica con la intención de reconstruir la logística del equipo.
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