Resolver la crisis de los elefantes antes del partido contra Alemania

La Federación Marfileña de Fútbol anunció el jueves por la tarde que se había resuelto la crisis del jugador Elie Wahé, antes del partido contra Alemania.

El encuentro se disputará el sábado en la segunda jornada del Mundial 2026.

Costa de Marfil debutó con victoria 1-0 sobre Ecuador, mientras Alemania goleó a Curazao 7-1.

La cuenta de la selección marfileña en X confirmó que Wahé obtuvo los permisos para ingresar a Canadá.

Así, el marfileño puede viajar con la selección a Canadá y seguir jugando el torneo con normalidad.