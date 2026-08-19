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Rescisión del contrato de Paul Pogba con el AS Monaco: el centrocampista deja el club francés tras una salida de mutuo acuerdo
Rescisión de contrato de mutuo acuerdo
El AS Monaco y Pogba han anunciado conjuntamente el fin de su etapa, poniendo fin a un contrato que inicialmente estaba previsto hasta junio de 2027. Ambas partes concluyeron que los objetivos fijados en un principio, cuando se incorporó durante la pretemporada de 2025, solo se cumplieron de forma parcial.
La decisión llega antes del partido inaugural del club en la nueva campaña, poniendo un prematuro punto final a la etapa del centrocampista en el Principado. El Monaco expresó su más sincero agradecimiento al ganador de la Copa Mundial de la FIFA 2018 por su profesionalidad durante toda su estancia.
- AFP
Homenaje del director ejecutivo y del club
El director ejecutivo, Thiago Scuro, elogió la actitud ejemplar del centrocampista y el impacto positivo que tuvo entre bastidores. «Cuando se incorporó, le explicamos que este era un gran reto, audaz y ambicioso», afirmó Scuro.
«Aunque el resultado no es el que esperábamos, eso no debe eclipsar el entusiasmo que rodeó su regreso al fútbol de clubes... Lo que aportó al vestuario, especialmente a los jugadores más jóvenes, con quienes compartió constantemente su vasta experiencia y ofreció valiosos consejos, fue muy valioso».
Reflexionando sobre el reto
La etapa de Pogba en el Mónaco estaba diseñada para ayudarle a volver a la competición del más alto nivel tras una larga ausencia del fútbol profesional. A pesar de no disputar tantos partidos como había esperado en un principio, el centrocampista regresó con éxito a los terrenos de juego y compartió su inestimable experiencia con la plantilla del primer equipo.
Reflexionando sobre su salida, Pogba declaró: "Representar a este club y al principado fue una experiencia increíble. El AS Mónaco es un club increíble y, aunque no jugué tantos partidos como había esperado, siempre estaré agradecido por la oportunidad de vestir sus colores. ¡Daghe Munegu!"
- GOAL
Pensando en el futuro
Con su contrato oficialmente rescindido, Pogba pasa ahora a ser agente libre mientras sopesa cuál será su próximo paso en su carrera. El centrocampista buscará construir sobre la recuperación física y los minutos competitivos que logró durante su etapa en la Ligue 1.
Mientras tanto, el AS Monaco centra toda su atención en la nueva temporada nacional sin su mediático centrocampista. El club desea al ganador del Mundial de 2018 todo el éxito en el futuro mientras prepara sus próximos compromisos.
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