Rescate de Nico González: el ultimátum del Atlético de Madrid a Simeone, ¿qué hará ahora la Juventus?

En España, Pedro Fullana, periodista de Cadena SER, revela que el Atlético de Madrid habría acordado con Diego Pablo Simeone, entrenador de los colchoneros, no permitir que Nico González alcance el número de partidos acordado entre el club madrileño y la Juventus para que se active la cláusula de compra obligatoria. Al argentino le faltarían otros 7 partidos de al menos una parte. Hasta la fecha, el jugador nacido en 1998 ha disputado 14 partidos de liga de al menos 45 minutos, de los 21 previstos (en total, contando también la Champions, las apariciones de Nico González de al menos 45 minutos son 18).