No ha habido ningún ascenso ni resaca de Las Vegas que sacudirse, y el exjugador estrella de los Red Dragons Trundle, que es uno de los que está pendiente de las grandes cuotas de apuestas de fútbol de cara a la nueva temporada, dijo a GOAL, al ser preguntado sobre si la plantilla de Phil Parkinson se ha beneficiado de un verano más tranquilo: «No creo que los chicos lo vean así, ¡creo que preferirían estar allí otra vez!

«El ascenso que han vivido es increíble. Se ve que probablemente el club de fútbol se ha movido demasiado rápido sobre el césped para poder acompañarlo fuera de él. Ahora están construyendo la nueva Kop, que va a quedar genial, y el club sigue avanzando. Todo lo que han hecho hasta ahora es brillante y, si lo miras, van camino de meterse en la Premier League. Para un club como el Wrexham, eso sería increíble».

Preguntado por la confianza que se puede sacar de haber derrotado a los United de Mánchester y Leeds, Trundle añadió: «Está bien para la confianza, pero creo que como jugador nunca te fijas demasiado en los resultados de la pretemporada.

«Siempre se trataría de las actuaciones y de si has trabajado cosas, cómo va eso. Porque, como sabes, en los partidos de pretemporada puede haber muchos cambios. Pero, por otro lado, cuando juegas contra futbolistas de ese nivel, siempre está bien irte con las victorias. Así que creo que afrontarán la temporada ilusionados y con ganas».