Repubblica - Napoli-Allegri, la luna de miel ha terminado: desahogo en el vestuario y caso De Bruyne

Según Repubblica Allegri está decepcionado por la desaparición de Aurelio De Laurentiis de la escena. De hecho, también en relación con el club, el empresarial Max estaba convencidísimo de haberse ganado un crédito en verano, al término de un mercado en el que nunca se había quejado por la falta de refuerzos. En cambio, el presidente ha faltado a los tres partidos en casa contra Como, Arsenal y Bolonia en el estadio Maradona y ha dejado la patata caliente en manos del técnico livornés, que se ha quedado solo para gestionar la emergencia por las numerosas lesiones y el nerviosismo creciente de los jugadores, que estalló en un par de peleas durante los entrenamientos en Castel Volturno. La primera la pagó Noa Lang con un castigo demasiado blando y la segunda quedó impune.