Alta tensión entre Massimiliano Allegri y el vestuario. Así lo escribe Repubblica, según el cual el equipo ante la Fiorentina no reaccionó al estímulo de su nuevo entrenador y no logró hacerse con un partido que se había puesto de cara gracias al gol de Gilmour. Demasiados errores, alguna ligereza y al final una mezcla de conformismo y mucho cansancio. Una actitud que hizo estallar de furia al ex del Milan.
Repubblica - Napoli-Allegri, la luna de miel ha terminado: desahogo en el vestuario y caso De Bruyne
Allegri se sintió traicionado
En verano, Allegri probó un enfoque diferente y más suave con los veteranos del Napoli, liberándolos del estrés de una preparación física demasiado dura y aligerando el ambiente dentro y fuera del vestuario durante las concentraciones estivales de Dimaro y Castel di Sangro. Según Repubblica Italia había podido trabajar así con alegría y el técnico estaba convencido de recoger los frutos desde los primeros partidos oficiales, en nombre del agradecimiento que se había ganado por parte del grupo. El campo, en cambio, dio respuestas diferentes (3 derrotas, un empate y apenas 2 victorias) y Max debe de haberse sentido de algún modo incluso traicionado.
De Laurentiis y las dos peleas en el entrenamiento
Según Repubblica Allegri está decepcionado por la desaparición de Aurelio De Laurentiis de la escena. De hecho, también en relación con el club, el empresarial Max estaba convencidísimo de haberse ganado un crédito en verano, al término de un mercado en el que nunca se había quejado por la falta de refuerzos. En cambio, el presidente ha faltado a los tres partidos en casa contra Como, Arsenal y Bolonia en el estadio Maradona y ha dejado la patata caliente en manos del técnico livornés, que se ha quedado solo para gestionar la emergencia por las numerosas lesiones y el nerviosismo creciente de los jugadores, que estalló en un par de peleas durante los entrenamientos en Castel Volturno. La primera la pagó Noa Lang con un castigo demasiado blando y la segunda quedó impune.
PROBLEMA DE BRUYNE
Otro problema para Allegri es la gestión de De Bruyne. Volver a situar a KDB en el centro del proyecto, escribe Repubblica , no parece haber sido una buena idea y también en este caso la espinosa cuestión ha acabado sobre la mesa de Allegri, que está haciendo todo lo posible para satisfacer al club y relanzar al campeón en crisis. En el Franchi, para hacerle sitio, Vergara incluso volvió a quedarse en el banquillo, recién convocado con la selección nacional. El parón servirá para hacer balance y encontrar un nuevo equilibrio. Está claro, escribe Repubblica , que la luna de miel del nuevo ciclo ha terminado.
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