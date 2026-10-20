Massimiliano Allegri se ha dado cuenta de cómo están las cosas y, al presentar el partido contra el Bodo/Glimt, ha dejado por primera vez de defender la postura del club, después de llevar meses elogiando la calidad y lo completa que es su plantilla. «El club consideró en verano que todos los jugadores que tengo a mi disposición tenían el nivel para formar parte del Napoli. Cuentan con mi estima y hay que defenderlos, no criticarlos con tanta dureza. Sobre todo porque el mercado ya está cerrado y, desde luego, no podemos cambiar a diez...», recoge Repubblica.





Según la interpretación de Repubblica, «son palabras enigmáticas cuya interpretación solo permite deducir lo que realmente piensa el técnico de Livorno, que desde julio ha hecho por fin sus propias valoraciones del equipo en persona y no es casualidad que haya pedido a De Laurentiis cuatro refuerzos para enero».



