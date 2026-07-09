Repubblica - «¿Mariani? Veré si le va bien en el Inter». Investigación sobre Rocchi, nuevos partidos

Tenía que comprobar si un árbitro era del agrado de alguien y obtener luz verde. Según «La Repubblica», la fiscalía de Milán interpreta así nuevas llamadas interceptadas hace menos de tres meses a Gianluca Rocchi, entonces responsable de designar árbitros de las divisiones A y B. Por ejemplo, en abril, antes del Torino-Inter del 26, Rocchi consultó a un colega sobre la posibilidad de que Maurizio Mariani pitara el encuentro: «Pongámonos al día, dime si te parece bien y luego te lo confirmo». Mariani finalmente arbitró el encuentro, pero solo tras recibir el visto bueno del Inter, que no lo veía con buenos ojos. Es el único árbitro italiano seleccionado para el Mundial en curso y ya había dirigido el Nápoles-Inter (3-1) del 25 de octubre de 2025, partido marcado por la polémica arbitral.



