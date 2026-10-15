Claudio Lotito, presidente de la Lazio, recuerda los años en los que las amenazas de los ultras de la Lazio lo obligaron a tomar precauciones extremas: «Durante bastante tiempo fui armado con dos pistolas, una delante y otra detrás, una automática y una Smith & Wesson. Una vez, una de ellas incluso me resultó útil: me salvó».





Según informa Repubblica, el presidente de la Lazio relata su larga batalla contra los sectores más violentos de la afición. Recuerda que, durante la inauguración de una tienda en Montesacro, quedó atrapado y fue necesaria la intervención de la unidad antidisturbios para que pudiera salir. Después, lanza una advertencia: «Ahora se ha vuelto a crear la misma situación, y les digo por qué».



