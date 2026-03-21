Repubblica - Lacio: descubren la red contra Lotito: «Una organización militar para forzar la venta del club»

Un panorama que recuerda dinámicas ya observadas en el pasado y que deja entrever una acción coordinada. En el centro de la investigación figuran pancartas, carteles, pegatinas y una serie de presiones repetidas, entre las que se incluyen llamadas anónimas, algunas de ellas con tono amenazante. La hipótesis de los investigadores es que estas iniciativas tenían como objetivo presionar a Lotito para que cediera el control de la sociedad o modificara su estructura, con posibles consecuencias también en el mercado de un club que cotiza en bolsa.





Como destaca también la edición romana de La Repubblica, los investigadores de la Unidad de Investigación de Roma han centrado su atención en lugares considerados nodos organizativos, entre ellos precisamente la imprenta, considerada uno de los centros de producción de material de la campaña contra el presidente. Un elemento que refuerza la idea de una acción estructurada y no ocasional. Las acusaciones, dirigidas contra al menos cinco personas, se refieren a diversos actos considerados intimidatorios: amenazas, incluso de muerte, difundidas en las redes sociales, carteles, llamadas telefónicas y correos electrónicos dirigidos a Lotito o a sus colaboradores. Los investigados también habrían difundido información falsa con el objetivo de alimentar una presión mediática y social.





El caso presenta similitudes con lo ocurrido entre 2005 y 2006, cuando la justicia habló de una campaña intimidatoria destinada a obligar a Lotito a ceder sus acciones de la Lazio. También en aquel caso se dictaron condenas que implicaron a figuras destacadas de la Curva Nord.



