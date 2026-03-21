Repubblica - Lacio: descubren la red contra Lotito: «Una organización militar para forzar la venta del club»

Los carabineros han localizado en Marino, en la ciudad metropolitana de Roma, lo que podría ser una base operativa de la presunta campaña hostil contra el presidente del Lazio, Claudio Lotito. Según informa la edición romana de *Repubblica*, se trataría de una imprenta que ya había sido registrada por su presunta vinculación con los círculos de la afición biancoceleste, en el marco de una investigación que, según los investigadores, va más allá de la simple controversia deportiva.
La estructura revelaría un nivel organizativo particularmente elevado. Los magistrados barajan que esté «tan desarrollada que resulte compatible con la conocida organización de tipo militar de los grupos ultras, en particular de los Ultras Lazio, considerados herederos de los Irriducibili de Fabrizio Piscitelli, conocido como Diabolik».