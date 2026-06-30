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CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato
Redazione Calciomercato

Traducido por

Repubblica - Bastoni, investigado por prostitución de menores en la investigación sobre las acompañantes. Las declaraciones de su abogado

A. Bastoni
Inter Milán
Serie A

Se investiga un posible delito porque se afirma que mantuvo relaciones con una joven de 17 años en ese momento. Ella, al declarar como testigo, dijo que no hubo ninguna relación.

Según «La Repubblica» y «Gazzetta dello Sport», Alessandro Bastoni, defensa de 27 años del Inter y la selección italiana, es investigado por la Fiscalía de Milán por un presunto delito de prostitución de menores. Hoy, 30 de junio, recibió la notificación de imputación y será interrogado en los próximos días. Su nombre aparece en la investigación sobre la «agencia de acompañantes» de Cinisello Balsamo, acusada de organizar veladas y fiestas «todo incluido» para clientes VIP, principalmente futbolistas.


Es el primer futbolista implicado. Según La Repubblica, se le acusa de haber mantenido relaciones con una joven de 17 años en el momento de los hechos. No obstante, la joven, interrogada como testigo, declaró que no hubo relación. En los autos consta un encuentro, según chats que implican a un empleado de la agencia. Uno de esos mensajes es de junio de 2020.


  • MALDINI, CALAFIORI Y BONIFAZI, TESTIGOS

    Además de lanotificación de apertura deinvestigación contraBastoni, la Guardia de Finanzas hacitado a declarar a otros tres jugadores solo como testigos: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi.


    La fiscal adjunta Bruna Albertini y la fiscal Rosaria Stagnaro, con la Guardia de Finanzas —según Repubblica—, buscan reconstruir la red de la agencia: quién organizaba las veladas, reclutaba a las chicas y hacía de chófer. Su principal actividad era organizar fiestas para famosos en locales exclusivos.


    Recordemos que la notificación de investigación es el acto con el que la Fiscalía informa a una persona de que está siendo investigada por una presunta infracción. Se trata, por tanto, de un acto en defensa del investigado, y no equivale a una imputación ni, mucho menos, a una condena.

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  • EL ABOGADO DE BASTONES

    Salvatore Scuto, abogado de Alessandro Bastoni en la investigación, declara a la agencia Agi: «Mi cliente niega haber mantenido relaciones con una chica de la que sabía que era menor de edad. La citación para el viernes 3 de julio nos pilla por sorpresa, no sabemos nada de la investigación. Valoraremos si responder o no a los fiscales».