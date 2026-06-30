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CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato
Redazione Calciomercato

Traducido por

Repubblica - Bastoni, investigado por prostitución de menores: el jugador del Inter, implicado en la investigación sobre las acompañantes

A. Bastoni
Inter Milán
Serie A

Se investiga un posible delito por mantener una relación con una joven de 17 años en el momento de los hechos.

Según «La Repubblica» y «Gazzetta dello Sport», Alessandro Bastoni, defensa de 27 años del Inter y de la selección italiana, está siendo investigado por la Fiscalía de Milán por un presunto delito de prostitución de menores. Hoy, 30 de junio, ha recibido la notificación de imputación y será interrogado en los próximos días. Su nombre aparece en la investigación sobre la «agencia de acompañantes» de Cinisello Balsamo, acusada de organizar veladas y fiestas «todo incluido» para clientes VIP, principalmente futbolistas.


Es el primer futbolista implicado. Según *La Repubblica*, se le acusa de haber mantenido relaciones con una joven de 17 años en el momento de los hechos. No obstante, la joven, interrogada como testigo, habría negado cualquier relación. En los autos consta un encuentro, facilitado por un empleado de la agencia, según chats de junio de 2020.


  • Además de lanotificación de apertura deinvestigación contraBastoni, la Guardia de Finanzas hacitado a declarar a otros tres jugadores solo como testigos: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi.


    La fiscal adjunta Bruna Albertini y la fiscal Rosaria Stagnaro, con la Guardia de Finanzas —según *República*—, buscan reconstruir la red de la agencia: quién organizaba las veladas, reclutaba a las chicas y hacía de chófer. Su principal actividad era organizar fiestas para famosos en locales exclusivos.


    Recordemos que la notificación de investigación es un acto mediante el cual la Fiscalía informa a una persona de que está siendo investigada por una presunta infracción. Se trata, por tanto, de un acto en defensa del investigado, y no equivale a una imputación ni, mucho menos, a una condena.

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