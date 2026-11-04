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¿Repetición de la crisis de Njomoha? Batalla legal inminente entre Manchester United y Real Madrid

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El Manchester United se prepara para entrar en una batalla legal con el Real Madrid durante la próxima etapa, en defensa de sus derechos, tras el acercamiento de su jugador JJ Gabriel al club español.

El jugador aceptó el traspaso al club blanco y desapareció de la vista pública, en medio de informes que confirman su ausencia de la sede de entrenamientos del club inglés desde el pasado mes de septiembre.

El Real Madrid aceptó las exigencias económicas del jugador, mientras que todos los indicios apuntan a que la firma oficial se producirá el próximo mes de enero, según informó el diario catalán «Sport».

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  • El impacto del declive del prestigio del United

    Según un informe del diario Mirror, publicado este miércoles, Gabriel, de 16 años, aceptó fichar por el Real Madrid, al que prefirió frente a varias ofertas que recibió de distintos gigantes europeos.

    El futuro de Gabriel ha sido objeto de numerosas especulaciones durante los últimos meses tras su decisión de romper su vínculo con el Manchester United, después de que diera la sorpresa el pasado mes de septiembre al pedir salir del club, debido a la frustración que sentía por tener que esperar para disfrutar de sus primeros minutos con el primer equipo.

    El joven canterano del Manchester United también mostró su preocupación por la pérdida de peso del United en los últimos años, y cree que su carrera futbolística estaría en mejor situación en otro lugar.

    Gabriel despertó el interés del Real Madrid, el Barcelona, el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain, pero ahora ha fijado su destino en el Real Madrid.

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  • El secreto de la marcha repentina: las tentaciones del Madrid cambian las convicciones de Gabriel

    El Mirror reveló: "Pero el asunto no es tan sencillo, ya que el United aún posee los derechos de inscripción del jugador y no quiere perder a uno de los jóvenes más prometedores de Europa por una cantidad irrisoria".

    El United ha intentado en repetidas ocasiones contactar con Gabriel desde su último partido con el equipo en septiembre, pero no ha recibido ninguna respuesta.

    El joven jugador continúa sus entrenamientos en la zona de Castelldefels, en Barcelona, desde que abandonó el United.

    El club inglés se siente conmocionado por la forma en que el adolescente ha forzado su traspaso a otro destino, sobre todo porque se formó en la academia de Carrington desde que se incorporó en 2022.

    Informes españoles señalan que el Real Madrid sedujo a Gabriel para que se uniera a sus filas mediante una oferta que incluye un contrato de tres años por valor de más de 850.000 libras esterlinas (un millón de euros) anuales.

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  • No hay contactos con el Real Madrid: el Manchester United estudia las medidas legales

    Mirror recogió lo publicado por el diario Manchester Evening News, que aseguró que el Manchester United no ha recibido ningún contacto por parte del Real Madrid ni de los agentes de Gabriel en relación con la operación.

    No obstante, el club inglés estudiará emprender acciones legales contra el Real Madrid, ya que el importe de la compensación correspondiente (derechos de formación) tras la aprobación de la operación por parte de la FIFA será muy inferior al valor de mercado de Gabriel, que oscila entre las 100.000 y las 300.000 libras esterlinas.

    La competencia por los mejores talentos jóvenes se ha intensificado en los últimos años, lo que ha dado lugar a varios casos destacados ante los tribunales entre equipos rivales. Por ejemplo, el pasado febrero el Liverpool se vio obligado a pagar 2,8 millones de libras esterlinas al Chelsea como compensación por Rio Ngumoha.

    Gabriel, que cumplió dieciséis años el pasado octubre, obtuvo un pasaporte de la Unión Europea, lo que facilitó su traslado al extranjero. Sin embargo, es probable que su club actual y su posible club futuro protagonicen más negociaciones o disputas judiciales en caso de enfrentamiento.

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