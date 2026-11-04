Mirror recogió lo publicado por el diario Manchester Evening News, que aseguró que el Manchester United no ha recibido ningún contacto por parte del Real Madrid ni de los agentes de Gabriel en relación con la operación.
No obstante, el club inglés estudiará emprender acciones legales contra el Real Madrid, ya que el importe de la compensación correspondiente (derechos de formación) tras la aprobación de la operación por parte de la FIFA será muy inferior al valor de mercado de Gabriel, que oscila entre las 100.000 y las 300.000 libras esterlinas.
La competencia por los mejores talentos jóvenes se ha intensificado en los últimos años, lo que ha dado lugar a varios casos destacados ante los tribunales entre equipos rivales. Por ejemplo, el pasado febrero el Liverpool se vio obligado a pagar 2,8 millones de libras esterlinas al Chelsea como compensación por Rio Ngumoha.
Gabriel, que cumplió dieciséis años el pasado octubre, obtuvo un pasaporte de la Unión Europea, lo que facilitó su traslado al extranjero. Sin embargo, es probable que su club actual y su posible club futuro protagonicen más negociaciones o disputas judiciales en caso de enfrentamiento.
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