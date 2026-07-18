«Si ganamos el Mundial, al día siguiente llamaré a Luis de la Fuente y le diré que no cuente conmigo, pues me retiraré de la selección», anunció el jugador de 27 años en Movistar+.

Cucurella, recién fichado por el Real Madrid procedente del Chelsea y titular el domingo en la final contra la Albiceleste, añadió: «Con una Eurocopa y un Mundial, no podría conseguir nada mejor».