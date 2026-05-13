Desde hace meses se especula que el capitán del Bayern, de 40 años, no quiere retirarse y renovará su contrato por una temporada más. A finales de abril, Sky informó que Neuer había comunicado a la directiva su deseo de seguir defendiendo la portería bávara más allá del verano, y el periódico Abendzeitung habló incluso de un acuerdo. El miércoles, Sky y el experto en fichajes Fabrizio Romano confirmaron al unísono que la decisión era definitiva.
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¿Renovará con el Bayern y volverá a la selección? La decisión es de Neuer
Según estas informaciones, Neuer habría aceptado una reducción salarial de hasta unos 20 millones de euros brutos al año y firmará el contrato antes del último partido de la Bundesliga de la temporada, el sábado contra el 1. FC Köln. Una semana después se disputará la final de la Copa DFB contra el VfB Stuttgart.
El club había repetido que la decisión de renovar por una temporada más dependía del portero, y el presidente de honor Uli Hoeneß lo ratificó en el pódcast «Auf eine weiß-blaue Tasse»: «Si fuera por mí, intentaríamos retenerlo un año más».
Jonas Urbig seguirá como segundo portero y, como este curso, alternará la titularidad con Neuer, quien asumirá aún más su rol de mentor. Con dos partidos por jugar, Urbig ya acumula 21 encuentros. Sven Ulreich seguirá como tercer portero y renovará pronto. Detrás de ellos asoma el canterano Leonard Prescott, quien podría salir cedido para sumar minutos.
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Manuel Neuer: Su regreso a la selección alemana vuelve a estar sobre la mesa
Neuer ha demostrado esta temporada que sigue siendo clave para el Bayern en los partidos importantes. Sus excelentes actuaciones han reavivado el debate sobre su posible regreso a la selección alemana para el Mundial de 2026. Sin embargo, la situación está clara desde hace meses.
El veterano ha reiterado que no revirtirá su retiro de la selección. «No hace falta sacar el tema», afirmó tras su gran actuación contra el Real Madrid en la ida de cuartos de la Champions. «Ahora no vamos a hablar de la selección. Ya dije lo que tenía que decir y ahora me concentro en el FC Bayern».
El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, ya se había decantado desde hacía tiempo por Oliver Baumann, del TSG Hoffenheim, debido a la nueva lesión de Marc-André ter Stegen, el sucesor designado de Neuer. «Manu se ha retirado, por voluntad propia, lo ha repetido en varias ocasiones y, por eso, no tiene mucho sentido seguir discutiendo sobre ello», subrayó el seleccionador.
Sin embargo, el martes se reabrió el debate. La revista kicker especuló con que Neuer podría estar en la lista de 55 jugadores, que la FIFA ya tiene y que incluye al menos cinco porteros. El informe carece de pruebas firmes, y Nagelsmann no ha insinuado nada al respecto. No obstante, Nagelsmann ya sorprendió antes: en diciembre de 2023, en Sportstudio, calificó de «idea interesante» el regreso de Toni Kroos, quien finalmente volvió para la Euro 2024.
La decisión recae, en primer lugar, en Neuer, que debe querer volver a lucir el águila en el pecho. Además, Nagelsmann sabe que un regreso generaría inquietud en la selección, pues Baumann, a quien se prometió la titularidad, pasaría de pronto a ser el segundo.
Manuel Neuer: datos de rendimiento y estadísticas de esta temporada
Juegos 36 Goles en contra 39 Partidos sin encajar goles 11