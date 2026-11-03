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grafica calhanoglu inter bacioGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Renovación: esto es lo que le pide Calhanoglu al Inter. Baccin hablará con la propiedad

Inter Milán
H. Calhanoglu

El contrato del centrocampista turco vence en junio de 2027.

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Entre los muchos contratos que vencen o están próximos a vencer en el Inter figura también el de Hakan Calhanoglu, centrocampista nacido en 1994 cuyo contrato con el Inter vence el 30 de junio de 2027.

En el contrato actual de Calhanoglu no figura la cláusula que el Inter puede activar para prorrogarlo un año. Su contrato, por tanto, vence al final de la temporada y a partir de febrero podría firmar por otro equipo.

Los rumores de las últimas semanas han vinculado al turco con la Juventus y el Como, además de apuntar a un posible regreso a Turquía.

  • CALHANOGLU PIDE DOS AÑOS

    Según informa Gianluca Di Marzio, Calhanoglu quiere quedarse y así se lo ha indicado a sus agentes. El exjugador del Milan y del Bayer Leverkusen quiere un contrato de dos años, y esa es la base sobre la que negociar. Ya se ha hablado de ello con el nuevo director deportivo del Inter, Dario Baccin, que lo consultará con la propiedad. Por tanto, añade Di Marzio, el Inter intentará presentar una oferta de contrato al turco y a su agente para ver si puede ser aceptada, tanto por su duración como por el salario.

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