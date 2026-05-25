El entrenador Niko Kovac dijo que la falta, castigada solo con amarilla, fue «casi un atentado». Cinco días después, Couto se recuperó y jugó los 90 minutos en la primera jornada de la Bundesliga. 33 jornadas más tarde, en el 90+5, el lateral volvió a destacar. En la victoria en Bremen, Couto marcó el 2-0 final en los últimos minutos.

Era su sexta participación en un gol (tres tantos y tres asistencias), un 500 % más que en su decepcionante curso anterior. Tras dos cursos completos, su rendimiento sigue muy por debajo de los 25 millones invertidos y la etiqueta de fracaso se acerca.

Pese a ello, la temporada comenzó mejor: fue titular varios partidos y recortó sus errores técnicos, su mal posicionamiento, el bajo porcentaje en duelos y la falta de físico. En ataque se proyectaba con frecuencia al área y sus centros mejoraron. Cinco de sus seis participaciones en goles llegaron en la primera vuelta.