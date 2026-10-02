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Renato Veiga guarda silencio sobre la polémica con Cristiano Ronaldo mientras el defensa de Portugal sigue órdenes estrictas
La federación silencia a la defensa tras el triunfo
El joven central siguió órdenes estrictas de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) para evitar pronunciarse sobre la disputa interna de su capitán tras lograr una valiosa victoria a domicilio en Copenhague. Las tensiones se dispararon después de que el delantero de 41 años abandonara la concentración apenas 24 horas antes del saque inicial, como reacción a la decisión de Jesus de volver a incluirlo entre los suplentes. Un impresionante triunfo por 4-2 en la Liga de Naciones ante Dinamarca quedó, en consecuencia, eclipsado por el drama latente que envuelve al vestuario de Brasil.
- Xinhua
«No puedo hablar sobre el asunto»
Al reflexionar sobre la capacidad del equipo para borrar el recuerdo de su derrota por 1-0 en cuartos de final en el mismo escenario en el torneo de 2025, el compañero de Ruben Dias en la defensa abrió su comparecencia en la zona mixta: «Fue una actuación muy completa contra un rival muy duro, en un campo muy difícil. Ya habíamos jugado aquí antes y lo habíamos pasado mal. Fue una actuación colectiva muy completa, un gran partido por nuestra parte, aunque no sé si fue nuestro mejor porque hemos jugado tres grandes partidos. Queda uno para cerrar esta concentración internacional».
Preguntado repetidamente por la situación en torno a Ronaldo, el defensa miró a un jefe de prensa de la federación antes de aclarar su postura: «Tengo una relación muy cercana con Cristiano Ronaldo y él sabe que le tengo un gran cariño, pero me han indicado que no puedo hablar sobre el asunto, así que...»
Ante nuevas preguntas, se disculpó con los periodistas: «No puedo hablar de ello, lo siento, de verdad que no puedo hablar».
El joven disfruta de un papel clave con su selección
A pesar de la orden de silencio mediática, el central nacido en 2003 ha jugado todos los minutos en los tres primeros partidos de la nueva etapa.
Reiterando su dedicación a la causa nacional, comentó: "Como dije en la previa del partido contra Noruega, trabajo cada día para dar lo mejor de mí, tanto para mi club como para la selección nacional. Para mí, jugar con la Selecao es el mayor privilegio que un jugador, en este caso uno portugués, puede sentir y experimentar. Afronto con un inmenso orgullo cada vez que me pongo la Camisola das Quinas, y seguiré trabajando para continuar desarrollándome".
Al valorar la evolución táctica del equipo bajo las órdenes de Jesus, añadió: "Ya habíamos jugado aquí antes y no fue fácil, así que el resultado de hoy tiene aún más mérito. Fue una actuación muy completa, consolidando cada vez más lo que nos pide el seleccionador. También hemos tenido más tiempo para trabajar juntos, y ahora nuestro foco se centra en el siguiente".
- Ball Raw Images
Los líderes invictos reciben una prueba escandinava
Brasil apunta ahora a una ventana internacional impecable cuando reciba a Noruega en el Estadio do Dragao el domingo para consolidar su lugar en lo más alto de la tabla. Mejorar la solidez defensiva sigue siendo una prioridad inmediata después de encajar dos goles en Copenhague, obra de Mikkel Damsgaard y Rasmus Hojlund. Evitar más ruido fuera del campo será esencial si el equipo de Jesus quiere ampliar su racha de victorias antes de volver a la competición doméstica.
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