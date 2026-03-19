Poco a poco, el Friburgo fue aumentando la presión, y Ginter remató de cabeza a la red un centro de Grifo a balón parado. Noah Atubolu evitó una rápida respuesta de los visitantes por parte de Aaron Bibout (20’); en el otro extremo del campo, el Friburgo volvió a golpear: tras un disparo desviado de Suzuki, Ginter cabeceó el balón hacia Matanovic, quien lo empujó a la red desde corta distancia.

Sin embargo, los locales se volvieron cada vez más pasivos, lo que el Genk aprovechó con frialdad. El Friburgo no despejó bien el balón en su propia área; Konstantinos Karetsas, aunque al principio solo acertó en el poste, llevó el balón que rebotó en el poste interior hasta Smets, quien lo empujó más allá de Atubolu para marcar.

Sin embargo, el Friburgo no se dejó desestabilizar por ese revés. Grifo estuvo atento a un pase atrás impreciso de Smets hacia el portero Tobias Lawal y, con su gol, superó en la clasificación interna del club a Nils Petersen, con quien hasta entonces había compartido el estatus de máximo goleador del Friburgo. Tras un contraataque, Suzuki abrió de par en par las puertas de los cuartos de final, y Eggestein redondeó el marcador.