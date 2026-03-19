¡Remontada espectacular tras el 0-1 de la ida! El astuto SC Friburgo hace historia en la Europa League

«Siempre surge esa sensación a lo largo de la semana. Se notaba claramente en los chicos, estaban totalmente metidos en el partido», declaró Schuster en RTL: «Estamos muy, muy contentos y muy, muy orgullosos de lo conseguido y de poder seguir viajando con toda esta fantástica afición».

Matthias Ginter (19'), Igor Matanovic (25'), Vincenzo Grifo (53'), que con su gol número 106 en partidos oficiales con la camiseta del Friburgo se convirtió en el máximo goleador en solitario del equipo de Breisgau, Yuito Suzuki (57') y Maximilian Eggestein (79') protagonizaron un auténtico espectáculo ofensivo. Entre tanto, Matte Smets (39’) había vuelto a meter al Genk en el partido, pero el Friburgo no dejó escapar el pase a cuartos de final. Tras la quinta victoria en el quinto partido en casa, los de Friburgo podrán continuar ahora su aventura europea en abril contra el Celta de Vigo en la ronda de los ocho mejores.

«Estamos convencidos de que podemos remontar el marcador», había subrayado Schuster ante los micrófonos de RTL antes del partido. Para ello, el entrenador del SCF pudo volver a contar con el impulsor Eggestein, cuya ausencia se había echado mucho de menos en el partido de ida y que volvió a la alineación titular tras cumplir su sanción por tarjeta roja.