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«¡Remando en la misma dirección!». Joao Felix revela el secreto del impecable inicio de Portugal en la Nations League
Felix mantiene su racha goleadora en un trabajado triunfo en Oslo
El delantero en forma Joao Felix mantuvo su impresionante rendimiento internacional al abrir el marcador en la victoria de Portugal por 2-1 ante Noruega en la UEFA Nations League en el Ullevaal Stadium. Después de haber marcado ya el gol de la victoria contra Gales, Felix golpeó en el minuto 17 con una definición clínica.
Goncalo Ramos selló el triunfo en la segunda parte después de que Erling Haaland igualara brevemente para los locales.
El resultado asegura la posición de Portugal en lo más alto del Grupo A4 con seis puntos.
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La delantera atribuye su buen momento con la selección a la unidad colectiva
En declaraciones a RTP tras el pitido final, Felix subrayó que el éxito de Portugal depende de una alineación absoluta del equipo, más que de la brillantez individual. El jugador, de 26 años, señaló que, cuando todos tiran en la misma dirección, Portugal es un rival temible tanto en ataque como en defensa.
Felix expresó su satisfacción con su estado de forma personal y elogió la ética de trabajo defensiva del equipo en Oslo.
«El trabajo en equipo es la base, por encima de todo», dijo Felix a RTP. «Si todos tiran en la misma dirección y luchan por el mismo objetivo, somos sin duda un equipo muy fuerte. Demostramos que somos muy fuertes, tanto táctica como físicamente».
El delantero destaca la dinámica positiva con Jorge Jesus
Felix elogió el impacto inmediato del entrenador Jorge Jesus y señaló que la plantilla ha respondido sin problemas a las exigencias tácticas del técnico. Destacó que ganar en un entorno hostil como Oslo demuestra la creciente madurez del equipo bajo el nuevo cuerpo técnico.
El delantero expresó su deseo de que su racha goleadora continúe durante toda la temporada.
«La dinámica del equipo está ahí; estamos respondiendo bien a las ideas del entrenador», añadió Felix. «Esta victoria es muy importante. No fue fácil venir a Noruega y ganar. Las cosas están encajando y van bien. Espero que siga así».
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Portugal busca su tercera victoria consecutiva en Dinamarca
Félix y Portugal centran ahora su atención en el partido internacional del jueves, cuando viajen a Copenhague para medirse a Dinamarca. El equipo de Jesus busca ampliar su récord perfecto en el Grupo A4 antes de recibir a Noruega en el Estadio do Dragao en octubre.
Noruega viaja a Gales en busca de sus primeros puntos en la fase de grupos.
Félix aspira a ampliar su racha goleadora contra Dinamarca.
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