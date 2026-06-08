Desde que Tuchel asumió el cargo en enero de 2025, el jugador de 22 años solo ha sido titular en cuatro ocasiones y ha salido tres veces desde el banquillo como suplente. En su lugar, Tuchel apostó por Morgan Rogers, del Aston Villa, que ha sido alineado en doce de los trece partidos que ha dirigido.

Con Gareth Southgate, su antecesor, era titular indiscutible: en la Euro 2024 solo se perdió 29 minutos en siete partidos. Las lesiones le retrasaron y, además, surgieron desacuerdos con Tuchel.

Tras perder un amistoso contra Senegal en junio de 2025 (1-3), Tuchel tildó de «repulsivo» el comportamiento del centrocampista, aunque luego se disculpó. En noviembre, tras sustituirlo en la victoria 2-0 sobre Albania, el técnico anunció que «analizaría» su actitud.