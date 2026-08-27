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¡Reiss Nelson deja el Arsenal! El Arsenal acuerda la rescisión de mutuo acuerdo del contrato con el canterano
Una ruptura limpia para ambas partes
La decisión de separar caminos llega en un momento clave de la carrera de Nelson, con el delantero buscando más continuidad de la que Mikel Arteta podía ofrecerle en el Emirates Stadium. Aunque entraba en el último año de su contrato, que incluía una opción del club para ampliar otros 12 meses, el Arsenal ha optado por dejarle salir ahora para facilitar un traspaso.
El interés por el extremo ya es alto, con varios clubes de la Premier League y del extranjero siguiendo de cerca su situación. El West Ham United ya mantuvo conversaciones con el Arsenal sobre una posible operación, y se espera que Nelson se tome su tiempo para valorar a fondo todos los proyectos disponibles antes de comprometerse con su próximo paso.
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Problemas de regularidad y lesiones
Nelson pasó la temporada 2025-26 cedido en el Brentford, pero fue una campaña marcada por los problemas físicos y las escasas oportunidades. Solo pudo disputar 13 partidos en todas las competiciones con el equipo de Keith Andrews, con apenas tres titularidades en su haber, todas ellas en competiciones coperas nacionales.
Antes de su llegada al Brentford, el exinternacional inglés sub-21 se incorporó al Fulham como cedido para la campaña 2024-25. Sin embargo, su suerte no mejoró en Craven Cottage, ya que su temporada terminó prematuramente en diciembre de 2024 debido a una importante lesión en los isquiotibiales.
De promesa de Hale End a habitual del primer equipo
La trayectoria de Nelson en el Arsenal comenzó en la academia, donde durante mucho tiempo fue considerado uno de los talentos más ilusionantes de su generación. Después de firmar su primer contrato profesional en diciembre de 2016, debutó con el primer equipo en agosto de 2017 al entrar como suplente contra el Chelsea en la Community Shield.
Tras tener apariciones esporádicas con el primer equipo, se marchó cedido al conjunto alemán Hoffenheim para la temporada 2018-19. Aunque demostró su eficacia en Alemania con tres goles en 22 partidos, la falta de oportunidades a su regreso a Londres durante la temporada 2020-21 propició una cesión al Feyenoord en agosto de 2021, donde ayudó al conjunto neerlandés a alcanzar la final de la Europa Conference League. A su vuelta al norte de Londres, su contrastada capacidad para tener impacto saliendo desde el banquillo le valió un nuevo contrato en 2023.
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El final de un largo capítulo en el norte de Londres
Nelson deja el Arsenal tras haber disputado exactamente 90 partidos con el club, con un balance de ocho goles y nueve asistencias durante su etapa. Aunque nunca llegó a convertirse del todo en la superestrella que muchos predecían en sus días en las categorías inferiores, sus aportaciones, sobre todo un dramático gol de la victoria en el minuto 97 ante el Bournemouth en 2023, harán que los fieles del Emirates le recuerden con cariño.
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