¡Reiss Nelson deja el Arsenal! El Arsenal acuerda la rescisión de mutuo acuerdo del contrato con el canterano

La decisión de separar caminos llega en un momento clave de la carrera de Nelson, con el delantero buscando más continuidad de la que Mikel Arteta podía ofrecerle en el Emirates Stadium. Aunque entraba en el último año de su contrato, que incluía una opción del club para ampliar otros 12 meses, el Arsenal ha optado por dejarle salir ahora para facilitar un traspaso.

El interés por el extremo ya es alto, con varios clubes de la Premier League y del extranjero siguiendo de cerca su situación. El West Ham United ya mantuvo conversaciones con el Arsenal sobre una posible operación, y se espera que Nelson se tome su tiempo para valorar a fondo todos los proyectos disponibles antes de comprometerse con su próximo paso.