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Sevilla FC v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

¡Reinicio total en el Valencia! Carlos Corberan y el director deportivo Ron Gourlay, despedidos, mientras el club inicia una gran reconstrucción

Valencia
C. Corberan
Primera División

El Valencia ha dado el drástico paso de vaciar por completo toda su estructura deportiva tras un desastroso inicio de la nueva temporada que ha dejado al club hundido en el fondo de la tabla. El entrenador Carlos Corberan y el CEO de fútbol Ron Gourlay han sido destituidos, mientras el equipo de Peter Lim busca frenar una crisis creciente en Mestalla.

  • Terremoto en Mestalla mientras Corberan se marcha

    En un movimiento sorprendente que ha sacudido al fútbol español, el Valencia CF ha anunciado oficialmente los despidos del entrenador Corberan y del CEO de fútbol, Gourlay.

    La decisión llega tras un inicio catastrófico de la temporada de LaLiga, con el equipo sumando solo un punto de quince posibles, una racha de resultados que llevó al consejo a considerar que su crédito como entrenador no iba más allá del partido contra el Sevilla.


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    El Valencia prescinde del equipo de Gourlay

    La purga no se detuvo en el entrenador y el CEO. El Valencia también confirmó que toda la estructura deportiva construida por Gourlay, incluidos Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andres Zamora y Malek Shafei, ha sido desmantelada.

    El comunicado oficial del club decía: "El Valencia CF anuncia que ha decidido poner fin a la relación contractual con el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, así como con los miembros de su equipo de trabajo, Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andres Zamora y Malek Shafei."

  • El ascenso y la caída de la era Corberan

    La etapa de Corberan en Mestalla termina tras 72 partidos oficiales, un periodo marcado por un milagro inicial seguido de un lento declive hacia la mediocridad. Tras llegar el día de Navidad de 2024 para sustituir a Ruben Baraja, Corberan fue aclamado inicialmente como un salvador después de alejar al equipo de una peligrosa lucha por el descenso.

    Sin embargo, pese a que se le concedió un poder significativo en el mercado de fichajes y a que firmó una ampliación de contrato hasta 2028 el pasado junio, todo se vino abajo durante las primeras semanas de la presente campaña.

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    La salida de Corberan llega con una factura de 6 millones de euros

    Según Tribuna Deportiva, el coste financiero de esta revolución será elevado para un club con problemas de liquidez. Solo la rescisión del contrato del entrenador costará aproximadamente 6 millones de euros en concepto de compensación para Corberan y su cuerpo técnico.

    A pesar de ello, la operación genera casi 4 millones de euros adicionales de margen de Fair Play Financiero para el cuerpo técnico entrante, lo que supone un pequeño alivio para la propiedad en Singapur mientras se apresura a encontrar un sustituto capaz de soportar la enorme presión del banquillo de Mestalla.


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