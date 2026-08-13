El futuro del excentrocampista del Milan, Tijjani Reijnders, ya no estará en el Manchester City. El interior neerlandés, apenas un año después de su traspaso a los Citizens, deja la Premier League para instalarse en Arabia Saudí.
Después de una temporada difícil en el último año de Pep Guardiola en el Etihad, Reijnders no ha conseguido cambiar su futuro tampoco con Enzo Maresca en el banquillo y, en consecuencia, ha escuchado los cantos de sirena del mercado y, en particular, la rica llamada del Al-Qadsiah (el club de Mateo Retegui) que en estas horas ha cerrado un acuerdo económico que también hace feliz al Milan.