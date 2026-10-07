En un giro que pocos aficionados vieron venir, David Silva ha decidido volver a calzarse las botas tras más de tres años alejado del fútbol profesional. El exinternacional español había puesto originalmente fin a su ilustre carrera después de sufrir una grave lesión de rodilla mientras jugaba en la Real Sociedad, pero el atractivo de un nuevo desafío en Asia ha resultado demasiado fuerte como para resistirse.

La noticia fue confirmada por su nuevo club, que expresó su entusiasmo por hacerse con uno de los jugadores más laureados de la historia moderna. En un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, el club proclamó: "¡Yo! ¡Una auténtica locura! ¡Anunciamos oficialmente que el legendario centrocampista español con el número 21, David Silva, se ha unido oficialmente al Supreme Sha Tin!"

La transición de Silva de vuelta al entorno profesional comenzará de inmediato, aunque el club señaló que necesitará un periodo de adaptación. La actualización en redes sociales añadió: "David Silva estará pronto en Hong Kong para instalarse, incorporarse a los entrenamientos con la plantilla y alcanzar su mejor forma física para los partidos antes de debutar sobre el césped. ¡Permanezcan atentos! ¡Nuestros ‘Founding Members’ han dado en el clavo con esta! ¡Tendrán acceso prioritario exclusivo para ver las sesiones de entrenamiento, además de una oportunidad de foto 1 a 1!"







