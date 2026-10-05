Getty Images Sport
Traducido por
¿Regreso de Cristiano Ronaldo? El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, ofrece una gran actualización después de que el capitán abandonara sensacionalmente la concentración de la Liga de Naciones
La puerta sigue abierta para CR7
El seleccionador de Portugal, Jesus, insistió en que siempre había planeado abordar la situación solo después de completar la serie del domingo de cuatro partidos de la Nations League, en la que una victoria por 2-1 sobre Noruega aseguró una plaza en cuartos de final para la vigente campeona. Hablando después del partido, el técnico, que anteriormente dirigió al jugador de 41 años en Al-Nassr, aclaró que cualquier decisión sobre un regreso del máximo goleador mundial, con 146 tantos en 234 internacionalidades, depende por completo del propio delantero.
Al referirse al futuro internacional del veterano, Jesus dijo: "Si quiere, volverá a la selección. Podemos hablar antes de la próxima convocatoria, pero Cris es quien va a decidir. Cristiano debe terminar su etapa en la selección como él quiera, es él quien decidirá cómo quiere hacerlo. En mi primera convocatoria, dije: 'Te necesito, necesito que estés cerca de mí, juegues o no juegues, te necesito'. Y ahora digo lo mismo".
- Getty Images
La tensión se desborda en el campamento
La fricción comenzó después de que el capitán fuera titular en la victoria inaugural por 1-0 sobre Gales, solo para ser suplente en Noruega y recibir el aviso de que podía jugar o no. El veterano atacante se mostró visiblemente frustrado después de pasar toda la segunda parte calentando sin llegar a entrar, lo que marcó la primera vez que la exestrella del Manchester United y del Real Madrid se quedaba como suplente sin jugar en un partido internacional oficial desde 2008.
Cuando Jesus confirmó posteriormente en una rueda de prensa que el delantero tampoco sería titular contra Dinamarca, el capitán abandonó de forma sensacional la concentración. Al referirse a su salida en las redes sociales, el delantero del Al-Nassr escribió: "A su debido tiempo, diré la verdad a todo el pueblo portugués sobre mis razones para dejar la selección nacional, a la que siempre me he entregado".
Los compañeros reaccionan a la ausencia del capitán
En ausencia del capitán, el delantero del AC Milan Goncalo Ramos aprovechó su oportunidad, marcando en sus tres titularidades mientras lideraba el ataque con el veterano fuera del equipo. Sin embargo, pese a esa racha de forma, el vestuario sigue firmemente del lado de su talismán, que anteriormente capitaneó a Portugal hacia la gloria en la Eurocopa 2016 y a dos títulos de la Nations League.
Tras la victoria del domingo sobre Noruega, que les dejó con seis puntos de ventaja sobre Dinamarca al frente del grupo, el goleador Joao Cancelo dijo a RTP: "Cristiano es nuestro capitán, el mejor jugador que ha tenido Portugal jamás. Seguro que las cosas acabarán de la mejor manera [con él], pero lo importante son las cuatro victorias".
Su compañero Nuno Mendes añadió: "Cualquier jugador que venga a la selección es bienvenido, obviamente. Si Cris vuelve, estaremos aquí para recibirle con los brazos abiertos".
- Getty Images Sport
¿Qué le espera ahora a Portugal?
Portugal vuelve a la acción el 14 de noviembre para recibir a Dinamarca en el Grupo A4, antes de viajar para enfrentarse a Gales tres días después. Tras encadenar cuatro victorias consecutivas para asegurarse su plaza en los cuartos de final, el equipo de Jesus disfruta de una sólida ventaja de seis puntos al frente del grupo. Ahora, todas las miradas se centran en si seleccionador y capitán pueden limar asperezas antes de la próxima convocatoria, o si Portugal deberá afrontar la defensa de su título sin su talismán.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias