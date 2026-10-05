¿Regreso de Cristiano Ronaldo? El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, ofrece una gran actualización después de que el capitán abandonara sensacionalmente la concentración de la Liga de Naciones

El seleccionador de Portugal, Jesus, insistió en que siempre había planeado abordar la situación solo después de completar la serie del domingo de cuatro partidos de la Nations League, en la que una victoria por 2-1 sobre Noruega aseguró una plaza en cuartos de final para la vigente campeona. Hablando después del partido, el técnico, que anteriormente dirigió al jugador de 41 años en Al-Nassr, aclaró que cualquier decisión sobre un regreso del máximo goleador mundial, con 146 tantos en 234 internacionalidades, depende por completo del propio delantero.

Al referirse al futuro internacional del veterano, Jesus dijo: "Si quiere, volverá a la selección. Podemos hablar antes de la próxima convocatoria, pero Cris es quien va a decidir. Cristiano debe terminar su etapa en la selección como él quiera, es él quien decidirá cómo quiere hacerlo. En mi primera convocatoria, dije: 'Te necesito, necesito que estés cerca de mí, juegues o no juegues, te necesito'. Y ahora digo lo mismo".