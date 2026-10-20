McTominay ha brillado en el Napoli como un jugador más ofensivo, gracias a la mayor libertad que se le ha dado para incorporarse al ataque. Su primera temporada en la Serie A se saldó con el título y el reconocimiento como MVP. Después, terminó 18.º en la votación del Balón de Oro de 2025.

También ha mejorado su récord personal de goles en una temporada, que ha pasado de 13 a 14, y una afición de lo más apasionada ha acogido con cariño a McTominay y a su pareja, Cam Reading, la «reina de Italia».

Últimamente ha tenido que afrontar problemas de salud personales, pero el jugador de 29 años vuelve a estar en plena forma y a rendir en la temporada 2026-27, después de disputar partidos del Mundial con su selección. A su contrato en el Estadio Diego Armando Maradona le quedan algo más de 18 meses.

El Napoli debe decidir, dado que no se han acordado nuevas condiciones contractuales, si traspasa a McTominay para obtener ingresos o asume el riesgo de mantenerlo en plantilla. Ya se había hablado del interés del Barcelona, mientras que ahora hay rumores de que los gigantes madrileños de La Liga siguen de cerca la situación. El entrenador del Real Madrid, Mourinho, fue quien le dio a McTominay su gran oportunidad en Mánchester.