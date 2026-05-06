¿Regreso a la Premier League? Darwin Núñez llega a un acuerdo de traspaso con el Al-Hilal que pondrá fin a su pesadilla en la Liga Profesional Saudí

Núñez está a punto de abandonar el Al-Hilal menos de un año después de fichar por el gigante saudí. El internacional uruguayo, de 26 años, llegó a Oriente Medio el pasado agosto por 46 millones de libras (63 millones de dólares), pero su estancia en Riad se ha convertido en una pesadilla tras una decisión drástica de la directiva sobre la plantilla.

A pesar de ganar 400 000 libras semanales —más del doble de su salario en Anfield—, el delantero prioriza su carrera y busca salir este verano tras quedar marginado en la segunda parte de la temporada.