Según SID, la UEFA informó el jueves a sus federaciones sobre el plan para la próxima temporada de la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Liga de Conferencias.
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Regla especial sobre las tarjetas rojas en el Mundial: la UEFA ignora la revolución de la FIFA
Según un comunicado a las federaciones, los árbitros pueden considerar que taparse la boca para ocultar lo que se dice es conducta antideportiva y mostrar tarjeta amarilla. No se descartan investigaciones posteriores. La BBC fue la primera en informar.
La norma, aprobada por la Junta Internacional de la Asociación de Fútbol (IFAB) para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, se ha aplicado dos veces en la fase final: expulsó a Miguel Almirón (Paraguay) y a Piero Hincapié (Ecuador). El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respaldó esta sanción.
La norma se creó tras la polémica por los supuestos insultos racistas de Gianluca Prestianni (Benfica) a Vinícius Júnior (Real Madrid), cuando el jugador se cubrió la boca con la camiseta durante un partido de la Liga de Campeones.
En cambio, en las competiciones europeas, como en el Mundial, se ampliarán las funciones del VAR: revisará los saques de esquina erróneos. Además, quien proteste abandonando el campo no recibirá tarjeta roja, a diferencia de lo que ocurre en la fase final de la UEFA.