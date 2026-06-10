Nos complace anunciar el fichaje de Marcos Senesi.





El veterano defensa argentino se unirá a nosotros el 1 de julio, tras la expiración de su contrato con el AFC Bournemouth y la autorización internacional.





Marcos ha declarado: «Es una sensación realmente especial ser jugador del Tottenham Hotspur.





Desde el primer momento, el club ha demostrado por qué me quiere y lo mucho que desea que forme parte del proyecto que está construyendo. Es emocionante y estoy deseando formar parte de él.





En cada partido daré lo mejor para que los aficionados se sientan orgullosos y para devolver al club al lugar que merece. Quiero ganar títulos con el Tottenham y haré todo lo posible para lograrlo».





El director deportivo, Johan Lange, ha añadido: «Marcos es un defensa que aporta calidad, inteligencia y liderazgo.





Su experiencia, calma con el balón y determinación encajan a la perfección con nuestro estilo.





Estamos encantados de darle la bienvenida al club y creemos que este es el lugar ideal para él, en una etapa crucial de su carrera».





El entrenador Roberto De Zerbi añade: «Su experiencia, calidad técnica y garra nos reforzarán en defensa y aportarán flexibilidad táctica.





Se siente cómodo en un equipo que prioriza la posesión, lee muy bien el juego y tiene la personalidad para destacar en un entorno competitivo.





Admiro su mentalidad de mejora continua y estoy impaciente por trabajar con él y ver su aportación al equipo».





Marcos, defensa central zurdo y físicamente imponente, llega tras cuatro temporadas exitosas con el AFC Bournemouth.





Nacido en Concordia, Argentina, se formó en las inferiores de San Lorenzo y debutó como profesional en 2016.





Tras diez años en Buenos Aires, en 2019 fichó por el Feyenoord y ayudó a llegar a la final de la Copa de Holanda (KNVB Cup) en su primera temporada.





En sus tres temporadas en Róterdam disputó casi todos los 13 partidos europeos del Feyenoord, que llegó a la final de la primera edición de la UEFA Europa Conference League en 2022.





Ese mismo año fichó por el AFC Bournemouth de la Premier League, donde ha pasado los últimos cuatro años. Pieza clave del equipo, ayudó al club a ascender y a lograr la clasificación histórica para competiciones europeas.





La temporada pasada firmó su mejor campaña: completó más de 2.300 pases, lideró la liga en asistencias y se situó entre los tres primeros en intercepciones, entradas y despejes.





Con la Albiceleste, desde 2022, suma tres encuentros.





¡Bienvenido, Marcos!