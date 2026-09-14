¡Reencuentro por fin! Philippe Coutinho se une a Neymar en el Santos tras firmar un contrato hasta el final de la temporada

Santos ha dado un gran golpe al asegurarse los servicios de Coutinho, garantizando que el centrocampista de 34 años se una a su viejo amigo y compañero internacional Neymar. El movimiento supone un momento significativo para el fútbol brasileño, al reunir a dos de los talentos modernos más laureados del país, que primero perfeccionaron sus habilidades en las categorías inferiores de la selección antes de jugar juntos en el mayor escenario del mundo, en el Mundial de 2018.

El traspaso llega en un momento crucial para Coutinho, que había estado buscando un nuevo comienzo tras un periodo difícil en su carrera. El mediapunta estaba sin club desde que se separó del Vasco da Gama, el equipo de su infancia, después de anunciar su salida en las redes sociales en febrero tras admitir que estaba «mentalmente agotado» y que necesitaba «dar un paso atrás».