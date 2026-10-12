El Arsenal recibe al conjunto francés LOSC Lille en el Emirates Stadium en la segunda jornada de la fase liga de la Champions League, en un partido cuya previa está marcada por los reencuentros. El defensa brasileño Gabriel Magalhaes se enfrentará por primera vez a su antiguo club desde que dejó Francia para fichar por el equipo del norte de Londres en 2020.

Además, el exdelantero del Arsenal Olivier Giroud regresa al que fue su estadio para liderar el ataque del equipo de Davide Ancelotti.

El equipo de Mikel Arteta afronta el encuentro con la intención de dar continuidad a su victoria por 1-0 a domicilio ante el Napoli en su estreno europeo.