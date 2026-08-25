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¿Reencuentro del MSN para Lionel Messi y Luis Suárez? Advierten a la MLS que no cometa el «error» de Neymar en medio de los vínculos con el Inter Miami, mientras Giuseppe Rossi explica la preocupación por el avance a «paso de tortuga»
Superestrellas de la MLS: Beckham, Ibrahimovic y Rooney
Durante gran parte de su existencia, la Major League Soccer ha confiado en fichajes de relumbrón para generar interés y atraer al público. De David Beckham a Heung-min Son, pasando por Steven Gerrard, Kaka, Andrea Pirlo, Zlatan Ibrahimovic y Wayne Rooney, el sueño americano ha sido perseguido por muchos nombres ilustres.
El GOAT argentino Messi siguió ese camino en 2023, después de ser seducido para ir a Estados Unidos por la leyenda del Manchester United y de Inglaterra Beckham, y ha sido la principal atracción de una competición que sabe que se pueden vender entradas allí donde vaya el ocho veces ganador del Balón de Oro.
Algunas caras conocidas se han unido a él en el viaje, y se ha sugerido que Neymar, tras un complicado regreso a sus raíces en Santos, podría ser el siguiente en hacer las maletas rumbo al Estado del Sol.
Como herramienta de marketing, hay pocos más grandes o mejores que el máximo goleador histórico de Brasil. Sin embargo, tiene 34 años y ha tenido problemas de forma física y rendimiento con su club y con su selección en los últimos tiempos.
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¿Beneficiaría a la MLS que Neymar jugara junto a Messi?
Con eso en mente, ¿sería Neymar una incorporación inteligente para el Inter Miami y la MLS o una apuesta innecesaria? El exdelantero del Real Salt Lake Rossi, que ahora es director de fútbol del New York Cosmos, dijo a GOAL en declaraciones realizadas en asociación con BetBrothers: «Aquí es donde la MLS está cometiendo errores, y sigue cometiéndolos.
«Es un gran movimiento de marketing, es lo que es, pero ¿qué clase de producto estás poniendo sobre el campo? Trayendo de vuelta a Neymar para reunirlo con Lionel Messi y Luis Suarez, ¿qué intentas llegar a ser como liga?
«Si es para llegar al nivel de los grandes de Europa, como la Premier League, La Liga, la Bundesliga y esas competiciones, avanzas a paso de tortuga, pero la MLS está muy sedienta de clics y visualizaciones, y realmente no le importa el nivel del fútbol en sí.
«Sí, han dado grandes pasos, y bien por ellos. Las valoraciones de los clubes son altas y es un gran modelo de negocio, pero ¿qué pasa con el fútbol? ¿Está creciendo y avanzando? Yo no lo creo, y eso es algo que tiene que cambiar.
«El problema es que a la gente que manda no le importa de verdad. Solo le importan las valoraciones. Ese es el problema cuando pones a estos multimillonarios al mando de una liga. Les encantaría ver a Neymar llegar a la MLS y jugar otra vez con Messi, pero eso no va a hacer crecer a la MLS como liga de fútbol. Eso es lo que pienso».
¿Podría Neymar recuperar su chispa en el Inter Miami?
Puede que un cambio de Sudamérica a Norteamérica ayude a Neymar a recuperar el brillo perdido, después de haber disfrutado anteriormente de un éxito considerable junto a Messi y Suárez en el Camp Nou.
Preguntado por si ese podría ser el caso, con beneficios deportivos para la MLS, Rossi añadió: «Si Neymar pudiera irse a Miami, ¿por qué no? Sería genial para él, y sigue siendo un gran jugador. Me encanta Neymar. Es uno de los mejores jugadores de su generación y creo que a todo el mundo le encantaría verle jugar, y eso es genial para los aficionados y para todo lo demás.
«Yo simplemente lo veo de otra manera porque todo tiene pros y contras, y sí, todo el mundo quiere ver a Neymar, pero eso sí resta integridad al producto en sí al convertir la MLS aún más en un circo que en una verdadera liga de fútbol».
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Los contratos de Messi y Suárez en la nueva era de la MLS
El contrato de Neymar con el Santos expira a finales de año, lo que le dejará libre para poner rumbo a Miami. Si se concreta ese movimiento, formará parte de una nueva era para la MLS, ya que en la temporada 2027-28 el fútbol doméstico en Estados Unidos adoptará un calendario al estilo europeo.
Messi debería, pese a haber insinuado su retirada, seguir ahí para formar parte de ese proceso, ya que tiene contrato hasta 2028. Sin embargo, Suárez tendría que firmar otra ampliación de contrato para volver a formar parte de la ‘MSN’.
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