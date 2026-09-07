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Reencuentro del Derby d'Italia: Vlahovic y Skriniar se enfrentan mientras el Besiktas vence al Fenerbahce por 2-1
La reunión del Derby d'Italia explota en Kadikoy
El primer derbi de Estambul de la temporada de la Trendyol Super Lig tuvo en Kadikoy como gran protagonista un reencuentro ardiente del Derby d'Italia entre Vlahovic y Skriniar. El Besiktas remontó de forma fantástica para derrotar 2-1 a su archirrival, el Fenerbahce, en la cuarta jornada.
El capitán del Fenerbahce, Milan Skriniar, abrió el marcador en el minuto 26, pero Ridvan Yilmaz empató 12 minutos después para los visitantes.
Dusan Vlahovic completó después la remontada en el minuto 73 al marcar el gol decisivo que aseguró los tres puntos para el Besiktas.
- Xinhua
Se reaviva una vieja rivalidad de la Serie A
El partido estuvo marcado por la intensa rivalidad en curso entre Skriniar y Vlahovic, que anteriormente pasaron años enfrentándose en Italia. Skriniar jugó en la Sampdoria y el Inter de Milán, mientras que Vlahovic militó en la Fiorentina y la Juventus.
La tensión se desbordó en el minuto 51 durante una acción muy caliente entre Vlahovic y un jugador del Fenerbahce.
Cuando el árbitro Halil Umut Meler indicó que siguiera el juego tras una presunta mano, Vlahovic reaccionó con enfado, lo que desencadenó un enfrentamiento y una pelea física con Skriniar.
Ecos de Juventus contra Inter
El árbitro Halil Umut Meler intervino rápidamente para restablecer el orden y mostró tarjetas amarillas tanto a Skriniar como a Vlahovic después de que sus compañeros acudieran a separar a la pareja. El tenso encontronazo recordó a su famoso enfrentamiento de abril de 2022 durante un partido entre la Juventus y el Inter.
En aquel encuentro de la Serie A, la dominante actuación defensiva de Skriniar impidió que Vlahovic tuviera cualquier impacto, lo que dio pie a años de tensión.
Sin embargo, el delantero serbio se tomó la revancha definitiva en Estambul al marcar el gol de la victoria ante la zaga de Skriniar.
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El Besiktas toma ventaja temprana en el derbi
El Besiktas se mantuvo firme en los compases finales y el Fenerbahce no logró encontrar el empate antes del pitido final.
El triunfo por 1-2 a domicilio da al Besiktas un impulso temprano y el derecho a presumir en la carrera por el título de la Superliga.
Ahora, ambos equipos centrarán su atención en sus próximos compromisos de liga y europeos tras un derbi intenso en Kadikoy.
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