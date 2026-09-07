El primer derbi de Estambul de la temporada de la Trendyol Super Lig tuvo en Kadikoy como gran protagonista un reencuentro ardiente del Derby d'Italia entre Vlahovic y Skriniar. El Besiktas remontó de forma fantástica para derrotar 2-1 a su archirrival, el Fenerbahce, en la cuarta jornada.

El capitán del Fenerbahce, Milan Skriniar, abrió el marcador en el minuto 26, pero Ridvan Yilmaz empató 12 minutos después para los visitantes.

Dusan Vlahovic completó después la remontada en el minuto 73 al marcar el gol decisivo que aseguró los tres puntos para el Besiktas.



