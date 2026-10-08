Según ha informado The Sun, el Real Madrid ha emergido como un sorprendente candidato para fichar al centrocampista del Napoli McTominay con el objetivo de reforzar su plantilla en el próximo mercado de fichajes de enero, poniendo el broche a un notable recorrido del escocés desde su salida del Manchester United en 2024, que le llevó a convertirse en una figura central en la histórica campaña del Scudetto del Napoli, al aportar 13 goles y seis asistencias para demostrar que podía rendir al más alto nivel del fútbol europeo lejos del fútbol inglés.

Sobre la base de su brillante campaña, el vigente MVP de la Serie A 2024-25 mantuvo su excepcional forma la temporada siguiente, al marcar 14 goles y repartir cuatro asistencias en 44 apariciones entre todas las competiciones.