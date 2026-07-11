Las especulaciones sobre el futuro de Torres se intensificaron justo antes de que comenzara su andadura en el Mundial. Ante la presión para confirmar los rumores sobre el interés de los grandes de la Ligue 1 y la posibilidad de un nuevo contrato en el Camp Nou, optó por callar y centrarse en sus compromisos con la selección.

Al preguntarle por su futuro en el Barcelona, respondió: «Me veo jugando mañana contra Cabo Verde». Luego añadió: «No lo sé, y no me importa. Lo importante es conseguir los tres puntos. Los asuntos externos no son importantes ahora».