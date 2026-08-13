¡Reencuentro con Farke! El Leeds apunta al fichaje de Nico Elvedi mientras Sebastiaan Bornauw se acerca a la salida

El Leeds United es optimista respecto a cerrar un acuerdo por Elvedi, mientras busca añadir una experiencia considerable a su línea defensiva. El jugador de 29 años es un rostro conocido para el técnico del Leeds, Farke, ya que jugó a las órdenes del entrenador alemán durante la campaña 2022-23 en Renania del Norte-Westfalia. Con el actual contrato de Elvedi en el Gladbach previsto para expirar el próximo verano, según se informa, el club de la Bundesliga está abierto a una venta para evitar perder gratis al veterano dentro de un año.

Fuentes tanto del Leeds como del Monchengladbach han dicho a The Athletic que están convencidas de que es probable que este traspaso de Elvedi se produzca. El internacional suizo ha sido un fijo en la máxima categoría alemana durante una década, y Farke está deseando aportar ese nivel de serenidad y entendimiento táctico a su campaña en la Premier League.