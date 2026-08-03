El Coventry ha surgido como un destino sorpresa para Mudryk, con Lampard interesado en lograr la cesión del extremo, según The Sun. Mientras los Sky Blues preparan su esperado regreso a la máxima categoría, el exentrenador del Chelsea busca aprovechar sus contactos en Stamford Bridge para reforzar sus opciones en ataque.

El informe sugiere que el interés del Coventry no es el único, ya que otros dos equipos de la Premier League sin identificar y tres clubes europeos también están siguiendo la situación. Un cambio temporal podría ser la solución perfecta para todas las partes, permitiendo que el jugador de 25 años encuentre su ritmo lejos del intenso foco del oeste de Londres.

Mudryk disputó ocho partidos con Lampard durante su segunda etapa como entrenador del Chelsea.



