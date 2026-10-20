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imago-sport-1083582221.jpgSports Press Photo
Alvino Hanafi
Traducido por

¡Reencuentro alemán! Konate y Diomande, exjugadores del Leipzig, se preparan para amargarle la vida a su antiguo club mientras Mourinho busca la perfección

Real Madrid
I. Konate
Real Madrid vs RB Leipzig
RB Leipzig
Liga de Campeones

Los defensas del Real Madrid Ibrahima Konate y Yan Diomande se preparan para un reencuentro especial contra su antiguo equipo, el RB Leipzig, este miércoles. El internacional francés elogió el aura del entrenador Jose Mourinho e insistió en que el Madrid debe derrotar a su antiguo equipo antes de centrarse en el Clásico.

  • Konate se prepara para un emotivo reencuentro en el Santiago Bernabéu

    El defensa del Real Madrid Ibrahima Konate representó a la plantilla en la Ciudad Real Madrid este martes, antes del duelo de la Champions League contra el RB Leipzig. El equipo de Jose Mourinho afronta la tercera jornada con el objetivo de mantener su pleno de victorias en Europa, tras imponerse anteriormente al Inter de Milán y a la Roma.

    El encuentro tiene un significado personal especial para Konate, que disputó 66 partidos con el Leipzig entre 2017 y 2021 antes de llegar a España.

    «El partido de mañana es muy especial para mí porque jugaré contra mi antiguo club», declaró Konate. «Me hace muy feliz ver a mis antiguos compañeros y tenemos muchas ganas de ganar mañana para estar bien situados entre los ocho primeros».

  • imago-sport-1083309127.jpgZUMA Press Wire

    Un defensa se sincera sobre su vida en el Real Madrid, Diomande y el aura de Mourinho

    Konate expresó su satisfacción por sus primeros meses en Madrid y destacó la dimensión mundial del club, su asociación con Yan Diomande, de 19 años, y la imponente presencia del entrenador Jose Mourinho. «Es más de lo que esperaba: los medios de comunicación, todo se magnifica mucho más», señaló Konate. «Para mí, es el mejor equipo del mundo».

    Konate también elogió a Diomande, su excompañero en el Leipzig: «Tiene un gran talento... Trabaja muy duro cada día y no se me ocurre por qué no iba a triunfar en este equipo en el futuro».

    Sobre la influencia de Mourinho, Konate explicó: «Tiene un aura impresionante que no todos los entrenadores tienen. Por supuesto, cuando habla, todos le escuchan y le respetan en el vestuario».

  • Konate descarta que el Clásico sea una distracción y elogia a sus compañeros franceses

    Con un importante duelo ante el Barcelona en el fútbol nacional a la vista, Konate insistió en que el Real Madrid no puede permitirse perder de vista sus compromisos europeos. «Es muy importante centrarse solo en el próximo partido», afirmó Konate. «Si ganamos mañana, eso nos ayudará a jugar mejor en el Clásico, pero si solo pensamos en el Clásico, no estaremos preparados para mañana».

    Konate también atribuyó a los franceses del Madrid, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappe y Ferland Mendy, el mérito de haber acelerado su adaptación.

    «He tenido mucha suerte de coincidir con Tchouameni y Mbappe», explicó. «Ya me habían contado muchas cosas sobre el club... Mi único sueño aquí es alcanzar el éxito».

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  • imago-sport-1084557024.jpgLaPresse

    El Real Madrid busca su tercera victoria consecutiva en Europa

    Avalado por una excepcional racha en casa, con goles en 44 partidos consecutivos de la Champions League en el Santiago Bernabéu, el Madrid aspira a consolidarse entre los ocho primeros.

    El Leipzig viaja a España en busca de resarcirse a las órdenes de Martin Demichelis tras sufrir una abultada derrota por 6-1 ante el Bayern de Múnich en competición nacional el pasado fin de semana y perder sus últimos seis partidos europeos a domicilio.

    Konate, Diomande y el Real Madrid reciben al conjunto alemán el miércoles por la noche con el objetivo de sumar tres puntos vitales antes de centrarse en el Clásico.

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