El defensa del Real Madrid Ibrahima Konate representó a la plantilla en la Ciudad Real Madrid este martes, antes del duelo de la Champions League contra el RB Leipzig. El equipo de Jose Mourinho afronta la tercera jornada con el objetivo de mantener su pleno de victorias en Europa, tras imponerse anteriormente al Inter de Milán y a la Roma.

El encuentro tiene un significado personal especial para Konate, que disputó 66 partidos con el Leipzig entre 2017 y 2021 antes de llegar a España.

«El partido de mañana es muy especial para mí porque jugaré contra mi antiguo club», declaró Konate. «Me hace muy feliz ver a mis antiguos compañeros y tenemos muchas ganas de ganar mañana para estar bien situados entre los ocho primeros».