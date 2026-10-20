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imago-sport-1083582221.jpgSports Press Photo
Alvino Hanafi
Traducido por

¡Reencuentro alemán! Konate y Diomande, ex del Leipzig, dispuestos a amargar a su antiguo club mientras Mourinho busca la perfección

Real Madrid
I. Konate
Real Madrid vs RB Leipzig
RB Leipzig
Liga de Campeones

Los defensas del Real Madrid Ibrahima Konate y Yan Diomande se preparan para un reencuentro especial este miércoles contra su antiguo club, el RB Leipzig. El internacional francés elogió el aura del entrenador Jose Mourinho e insistió en que el Madrid debe derrotar a su exequipo antes de centrarse en el Clásico.

  • Konate se prepara para un emotivo reencuentro en el Santiago Bernabéu

    El defensa del Real Madrid Ibrahima Konate compareció en representación de la plantilla en Ciudad Real Madrid el martes, antes del partido de la Champions League de la UEFA contra el RB Leipzig. El equipo de Jose Mourinho afronta la tercera jornada con el objetivo de mantener su pleno de victorias en Europa tras imponerse al Inter de Milán y a la Roma.

    El encuentro tiene un profundo significado personal para Konate, que disputó 66 partidos con el Leipzig entre 2017 y 2021 antes de llegar a España.

    «El partido de mañana es muy especial para mí porque jugaré contra mi antiguo club», declaró Konate. «Estoy muy contento de ver a mis antiguos compañeros y tenemos muchas ganas de ganar mañana y situarnos entre los ocho primeros».

  • imago-sport-1083309127.jpgZUMA Press Wire

    Un defensa se sincera sobre su vida en el Real Madrid, Diomande y el aura de Mourinho

    Konate se mostró encantado con sus primeros meses en Madrid y destacó la proyección mundial del club, su asociación con Yan Diomande, de 19 años, y la imponente presencia del entrenador Jose Mourinho. «Es más de lo que esperaba: los medios, todo tiene mucha más repercusión», señaló Konate. «Para mí, es el mejor equipo del mundo».

    Konate también elogió a Diomande, su excompañero en el Leipzig: «Tiene un gran talento... Trabaja muy duro todos los días y no se me ocurre ninguna razón por la que no vaya a triunfar en este equipo en el futuro».

    Sobre la influencia de Mourinho, Konate afirmó: «Tiene un aura impresionante que no todos los entrenadores poseen. Por supuesto, cuando habla, todos le escuchan y le respetan en el vestuario».

  • Konate descarta que el Clásico sea una distracción y elogia a sus compañeros franceses

    Con un gran duelo nacional ante el Barcelona en el horizonte, Konate insistió en que el Real Madrid no puede permitirse perder de vista sus compromisos europeos. «Es muy importante centrarse solo en el próximo partido», afirmó Konate. «Si ganamos mañana, nos ayudará a jugar mejor en el Clásico, pero si solo pensamos en el Clásico, no estaremos preparados para mañana».

    Konate también atribuyó a los franceses del Madrid, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappe y Ferland Mendy, un papel clave en la aceleración de su adaptación.

    «He tenido mucha suerte de compartir tiempo con Tchouameni y Mbappe», explicó. «Ya me habían contado muchas cosas del club... Mi único sueño aquí es alcanzar el éxito».

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  • imago-sport-1084557024.jpgLaPresse

    El Real Madrid busca su tercera victoria consecutiva en Europa

    Respaldado por un excepcional registro como local, con goles en 44 partidos consecutivos de la Champions League en el Santiago Bernabéu, el Madrid aspira a consolidar su posición entre los ocho primeros.

    Su rival, el Leipzig, viaja a España en busca de redención a las órdenes de Martin Demichelis, después de sufrir una dura derrota por 6-1 ante el Bayern de Múnich en competición nacional el fin de semana y de perder sus últimos seis partidos europeos a domicilio.

    Konate, Diomande y el Real Madrid reciben al equipo alemán el miércoles por la noche con el objetivo de sumar tres puntos vitales antes de centrar su atención en el Clásico.

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