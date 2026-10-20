El defensa del Real Madrid Ibrahima Konate compareció en representación de la plantilla en Ciudad Real Madrid el martes, antes del partido de la Champions League de la UEFA contra el RB Leipzig. El equipo de Jose Mourinho afronta la tercera jornada con el objetivo de mantener su pleno de victorias en Europa tras imponerse al Inter de Milán y a la Roma.

El encuentro tiene un profundo significado personal para Konate, que disputó 66 partidos con el Leipzig entre 2017 y 2021 antes de llegar a España.

«El partido de mañana es muy especial para mí porque jugaré contra mi antiguo club», declaró Konate. «Estoy muy contento de ver a mis antiguos compañeros y tenemos muchas ganas de ganar mañana y situarnos entre los ocho primeros».