Stones está a punto de hacer su primera titularidad en la Serie A con el Inter cuando el equipo de Cristian Chivu se enfrente al Nápoles en San Siro el sábado por la tarde. Los principales medios deportivos italianos, incluidos Sky Sport Italia, La Gazzetta dello Sport y Corriere dello Sport, apuestan por la inclusión del defensa en el once inicial.

El internacional inglés en 94 ocasiones se unió al Inter como agente libre a principios de este verano tras la conclusión de su etapa de diez años en el City. Ha tenido que mantener la paciencia para su debut oficial completo en Italia después de comenzar la campaña en el banquillo.