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¿Reemplazo para Bradley Barcola? El PSG, al borde de cerrar un inminente fichaje de 50 millones de euros
El PSG se acerca a Akliouche
El PSG está a punto de cerrar otro fichaje de primer nivel para reforzar su temible frente de ataque a las órdenes de Luis Enrique. El conjunto parisino está muy cerca de hacerse con el extremo del Mónaco Akliouche, en una operación que ahora ya es inminente, según Mundo Deportivo.
El dos veces campeón consecutivo de Europa se movió con rapidez para fichar al internacional de 24 años, al que identificó como una prioridad absoluta para su rotación ofensiva. Asegurar la llegada de Akliouche supone un movimiento crucial para el PSG en su intento de reforzar la plantilla. Se espera que su incorporación cubra la muy probable salida este verano del también extremo Bradley Barcola.
- AFP
El Mónaco acepta una oferta mejorada de 50 millones de euros
Las negociaciones de traspaso entre los dos clubes franceses se resolvieron rápidamente después de que el PSG regresara con una oferta mejorada. El Mónaco rechazó inicialmente una primera propuesta de 45 millones de euros del conjunto parisino por el talentoso extremo.
Sin embargo, el PSG se negó a dar marcha atrás y aumentó de inmediato su oferta hasta los 50 millones de euros. El Mónaco aceptó la cantidad mejorada, allanando el camino para que el jugador cierre los términos de su contrato con el club de la capital. El acuerdo permite al internacional francés completar un sonado cambio dentro de la Ligue 1 después de haber pasado toda su carrera profesional en el Principado.
Pedigrí internacional y desarrollo en el Mónaco
Akliouche se incorporó originalmente a la cantera del Mónaco en 2018 antes de lograr el ascenso al primer equipo en 2021. Desde entonces, se ha consolidado como un jugador clave en la Ligue 1 durante las últimas temporadas.
El atacante de 24 años ha sumado diez internacionalidades con la selección absoluta de Francia, con la que ha marcado un gol hasta la fecha. También formó parte de la convocatoria de Francia que compitió en el Mundial de 2026. Akliouche disputó un partido durante el torneo, al entrar desde el banquillo en el minuto 83 en sustitución de Barcola en una victoria por 3-0 sobre Irak en la fase de grupos.
- AFP
Reconocimiento médico en curso antes del acuerdo de 2031
El proceso de traspaso entra ahora en su fase final, ya que el atacante se prepara para incorporarse oficialmente a la plantilla de Enrique. Akliouche viajó a París el jueves para someterse al reconocimiento médico oficial.
Superar las pruebas médicas es el último paso necesario antes de que pueda firmar formalmente su contrato con el vigente campeón de Europa. Una vez completados los trámites, el extremo rubricará un contrato de larga duración hasta junio de 2031. Después se incorporará de inmediato a la plantilla del PSG para reforzar sus opciones por banda.
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