El Barcelona ha aparcado sus intentos de fichar al delantero del Atlético Alvarez antes de que se cierre el mercado de fichajes. El club catalán ha asumido que la operación no se materializará este mes sin un giro radical a última hora. Alvarez era el gran objetivo del Barça para reconstruir su ataque tras las salidas de Lewandowski y Ferran Torres.

Sin embargo, el Atlético sigue firme en su negativa a vender al internacional argentino, pese a haber yarechazado una oferta de 100 millones de euros (85 millones de libras) a principios de este verano. Aunque Alvarez expresó públicamente su deseo de cambiar de club, la postura inflexible del Atlético ha obligado al director deportivo Deco a buscar otras opciones. El Barça no ha descartado por completo volver a por el jugador de 26 años, pero ya se están valorando activamente alternativas.