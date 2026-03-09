Esta será la primera bota de fútbol moderna que Reebok lanza desde 2010, lo que supone un momento significativo en su esfuerzo por recuperar un lugar como actor en el ámbito de los deportes de equipo. «El fútbol está profundamente arraigado en la herencia de Reebok y es fundamental para nuestro futuro», afirmó Todd Krinsky, director ejecutivo de Reebok. «A medida que continuamos reconstruyendo nuestra presencia en los deportes de equipo, la asociación con un talento de élite como Dusan demuestra nuestro compromiso de competir al más alto nivel. Se trata de honrar nuestro pasado mientras damos forma con audacia a nuestro futuro».

En su momento álgido, Reebok contaba con jugadores de la talla de Giggs, Henry, Iker Casillas y Andriy Shevchenko entre su plantilla de atletas, pero las condiciones del mercado y un cambio de estrategia les llevaron a discontinuar sus líneas de fútbol.

Esperan poder volver a competir y pueden sentirse animados por el éxito de los recién llegados Skechers, que poco a poco están creando su propio grupo de futbolistas de primer nivel desde su entrada en el mundo del fútbol en 2023, encabezado por el Bayern de Múnich y el delantero inglés Harry Kane.