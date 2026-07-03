¡Recorte drástico en la selección alemana! Tras la salida de Julian Nagelsmann, la DFB anuncia la marcha de otro directivo

Según se ha informado, el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf (63 años), ya había anunciado esta decisión antes del inicio del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, por lo que su dimisión no se debe a la temprana eliminación de la selección alemana.

Rettig, nombrado director deportivo en septiembre de 2023 tras reemplazar a Oliver Bierhoff, había sido uno de los críticos más duros de la DFB en el fútbol profesional.

Entre 2013 y 2015 fue director general de la Liga Alemana de Fútbol y, en la Bundesliga, representó al SC Freiburg, al 1. FC Köln, al FC St. Pauli y al FC Augsburg.