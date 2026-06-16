Mundial de 2026
Francia-Senegal 3-1
Goles: Mbappé (66' y 90'+6'), Barcola (82''), Mbaye (90'+5').
La segunda gran favorita para el título debutó con victoria. Tras el tropiezo de España ante Cabo Verde y a la espera del debut de Argentina, vigente campeona, que esta noche a las 3:00 (hora italiana) se mide a Argelia, la Francia de Didier Deschamps, subcampeona, se impone 3-1 y suma los primeros tres puntos a las 21:00. en la primera jornada del Grupo I, donde también están Noruega,con Haaland, e Irak, que jugarán poco antes de medianoche. Mbappé anotó dos veces y se convirtióen el máximo goleador de la historia de Francia con 58 tantos; yasuma 14 en Mundiales, a solo tres del récord de Klose. el primero tras asistencia de Olise y elsegundo con un potente disparo desde fuera del área. También marcó Barcola, que entró en el minuto 2 y recibió un pase de Rabiot, mientras que por Senegalanotó Mbaye, delantero del PSG que jugó con Francia en categorías inferiores. El Senegal delos Leones de la Teranga, que en 2002 sorprendió a los entonces campeones en su debut, cayó en el Meadowlands Stadium de East Rutherford, Nueva York. Los Bleus lideran un grupo complicado tras un primer tiempo flojo, pero en el segundo mostró su calidad.