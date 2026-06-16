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Mbappe Torgetty

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Récords de Mbappé y Barcola: Francia debuta con victoria y avisa al Mundial: 3-1 a Senegal

Francia vs Senegal
Francia
Senegal
World Cup

Vive con nosotros EN DIRECTO la primera jornada del Mundial de 2026.

Mundial de 2026

Francia-Senegal 3-1

Goles: Mbappé (66' y 90'+6'), Barcola (82''), Mbaye (90'+5').


La segunda gran favorita para el título debutó con victoria. Tras el tropiezo de España ante Cabo Verde y a la espera del debut de Argentina, vigente campeona, que esta noche a las 3:00 (hora italiana) se mide a Argelia, la Francia de Didier Deschamps, subcampeona, se impone 3-1 y suma los primeros tres puntos a las 21:00. en la primera jornada del Grupo I, donde también están Noruega,con Haaland, e Irak, que jugarán poco antes de medianoche. Mbappé anotó dos veces y se convirtióen el máximo goleador de la historia de Francia con 58 tantos; yasuma 14 en Mundiales, a solo tres del récord de Klose. el primero tras asistencia de Olise y elsegundo con un potente disparo desde fuera del área. También marcó Barcola, que entró en el minuto 2 y recibió un pase de Rabiot, mientras que por Senegalanotó Mbaye, delantero del PSG que jugó con Francia en categorías inferiores. El Senegal delos Leones de la Teranga, que en 2002 sorprendió a los entonces campeones en su debut, cayó en el Meadowlands Stadium de East Rutherford, Nueva York. Los Bleus lideran un grupo complicado tras un primer tiempo flojo, pero en el segundo mostró su calidad.







  • Mbappe Torgetty

    LOS OBJETIVOS Y LAS ACCIONES MÁS DESTACADAS:

    90'+8' Maignan detiene el remate de Upamecano, que casi se convierte en autogol.


    90'+6' ¡TERCER GOL DE FRANCIA, GOLAZO DE MBAPPÉ! El crack del Real Madrid recibe a 25 metros y dispara con la derecha; Mendy no puede detenerlo: segundo gol en este Mundial, el 14.º en todos los Mundiales y el 58.º con Francia. Máximo goleador de la historia.


    90'+5 - ¡SENEGAL RECORTA DISTANCIAS, MBAYE! El delantero del PSG gana a Theo Hernández y bate a Maignan con la derecha: 2-1.


    82' – ¡FRANCIA DUPLICA, BARCOLA! Pase profundo de Rabiot, tiro por encima de Mendy y 2-0.


    83' – Mbappé vuelve a intentarlo de primera desde la izquierda y Mendy atrapa.


    79' – Nicolas Jackson dispara de media vuelta, pero el balón se va fuera.


    74' – Francia domina: Doué dispara y Mendy despeja a córner.


    68' - ¡Anulado el empate de Senegal! Nicolas Jackson parte en fuera de juego, recibe un pase en profundidad y bate a Maignan, pero el gol no sube al marcador.


    66' - ¡GOL DE FRANCIA, MBAPPÉ! Pase profundo de Olise, supera a Mendy y marca. Empata con Giroud como máximo goleador de Francia y con Fontaine en Mundiales (13).


    64' – Gran jugada de Olise para Mbappé, que no controla.


    61' - No se pita un penalti clarísimo a Francia: Mbappé se va de Diouf, entra al área y Mané lo derriba; el árbitro, tras revisar el VAR, mantiene su error.


    57' - ¡Otra vez Mendy! Salva al salir a por Mbappé, que quedaba solo.


    53' - ¡Ocasión clara para Francia! Koundé asiste a Olise, que se lanza hacia la portería; solo la salida de Mendy salva a Senegal.


    52' - Saliba evita el remate de Jackson.


    48' - Francia responde: Doué dispara desde fuera del área y el balón roza el poste.


    45'+6' - Ocasión de Sarr: centro desde la izquierda de Thiaw y Mané, y el delantero del Crystal Palace remata alto.


    25' - ¡Tiro al poste de Jackson! Error de Mbappé, que pierde el equilibrio tras chocar con Thiaw; pase en profundidad para el ex del Bayern, que remata con la izquierda, golpea el poste a la derecha de Maignan y el balón rebota en la espalda del portero del Milan antes de salir. Senegal cerca del gol.

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  • EL MARCADOR:

    Francia-Senegal 3-1

    Goles: 66' Mbappé (F), 82' Barcola (F), 90'+5' Mbaye (S), 90'+6' Mbappé (F).


    FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández; Rabiot, Tchouamenì; Olise, Dembelé (Barcola, 80'), Doué (Cherki, 87'); Mbappé. DT: Deschamps


    SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Malick Diouf; Gana Gueye (Ciss, 89'), Camara (Diarra, 76'), Pape Gueye (Ndiaye, 83''); Mané, Jackson (83' Dieng), Sarr (75' Mbaye). DT: Pape Thiaw


    Amonestados: –

    Expulsados: –
    Asistencias: Olise (F), Rabiot (F)

    Árbitro: Faghani (AUS)

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