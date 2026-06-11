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Recordad el 2006... Haaland y Yamal reflejan al «Messi cauteloso» y al «Ronaldo aventurero»

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Legacy
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Messi y Ronaldo empezaron a llorar

Erling Haaland y Lamine Yamal debutarán en el Mundial de 2026 con una aura que una generación no veía desde hace veinte años.

El primero, de 25 años, es el delantero más letal de Europa y lleva sobre sus hombros el sueño de Noruega, ausente del Mundial desde 1998. El segundo cumplirá 19 durante el torneo; ya fue campeón de Europa con España siendo aún estudiante.

Hoy se les presenta como los sucesores del trono del fútbol: la prensa habla de la «lucha de la próxima década» y la afición compara sus números antes de que toquen el primer balón en el Mundial. Pero la historia advierte que ni los más grandes nacieron como leyendas.

Antes, en 2006, otros dos jóvenes llegaron a Alemania: Messi, 18 años, buscaba minutos con Argentina, y Cristiano, 21, buscaba reconocimiento con Portugal... Ninguno ganó el título ni brilló como estrella. ¿Qué aportaron en su debut? ¿Qué lección aguarda a la nueva generación?

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  • La edad y el contexto... La primera entrada bajo presión

    En 2006 Messi no era una estrella, sino un joven en busca de minutos. Llegó a Alemania con 18 años y 357 días, tras una primera temporada destacada con el Barcelona marcada por una larga lesión.

    José Pekerman lo incluyó como “proyecto de futuro”, no como solución inmediata, y su primer toque en el Mundial llegó en el segundo partido, contra Serbia y Montenegro, cuando entró como suplente en el minuto 75.

    Ronaldo, de 21 años, ya había ganado la Premier con el United y jugado la final de la Euro 2004 en casa.

    Luís Felipe Scolari le entregó la camiseta 17 y confianza plena; jugó casi todos los partidos, aunque todavía era ese extremo delgado que regateaba mucho y se caía a menudo, lejos de la “máquina” que conocemos.

    Haaland y Yamal llegan a 2026 con mucha más presión: el noruego carga con el peso de una nación que no se clasifica desde 1998, y el español ya es campeón de Europa con España sin haber cumplido aún los dieciocho. 

    Hoy, con Messi y Ronaldo en un relativo silencio, cada toque de estos jóvenes se retransmitirá en directo a millones de seguidores.

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  • Messi Ronaldo split 2025Getty/GOAL

    Las cifras no mienten... ¿Qué han aportado realmente «El Don y El Pulgón»?

    En su primer Mundial, Messi jugó 121 minutos en tres partidos, siempre como suplente.

    Marcó un gol y dio una asistencia en el 6-0 ante Serbia, convirtiéndose en el goleador argentino más joven del torneo, aunque luego se perdió los cuartos contra Alemania por decisión de Beckerman, aún criticada por los argentinos.

    Ronaldo, en cambio, disputó seis partidos completos (480 minutos), marcó un gol de penalti a Irán y aportó una asistencia clave ante Holanda.

    Sin embargo, su torneo se recuerda por una imagen: el famoso guiño tras la expulsión de Wayne Rooney en cuartos contra Inglaterra; los ingleses lo odiaron, y Portugal alcanzó las semifinales por primera vez en 40 años.

    El balance numérico es claro: ni Messi ni Ronaldo fueron los máximos goleadores del torneo ni siquiera las estrellas de sus selecciones en 2006; solo eran jugadores prometedores con destellos, y esa es la primera lección para Haaland y Yamal: el debut no se mide solo por los goles, sino por el impacto.

  • Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport

    El papel del entrenador: ¿Yamal y Haaland, protección o riesgo?

    Beckerman optó por la seguridad; Optó por la experiencia de Crespo, Riquelme y Saviola frente a la audacia de Messi. En el partido contra Alemania, con 1-1 en el marcador, retiró a Riquelme e ingresó a Cambiasso, manteniendo a Messi en el banco; Argentina perdió en los penaltis y Bielsa se marchó por la puerta de atrás.

    Scolari hizo lo contrario: mantuvo a Ronaldo como titular pese a su bajo estado físico, le dio libertad y le dejó lanzar las jugadas a balón parado. Francia lo eliminó en semifinales, pero Ronaldo se marchó llorando como un grande.

    Hoy, Ståle Solbakken y Luis de la Fuente tienen el mismo dilema: ¿alinearán a Haaland y Yamal los 90 minutos en cada partido y asumirán el desgaste mental, o los protegerán como Beckerman? La decisión en su primer Mundial puede marcar la trayectoria de un jugador durante una década.

  • TOPSHOT-FBL-RIYADH-CUPAFP

    La imagen mental... la engañosa primera impresión

    En 2006, el mundo no repetía «Messi es el mejor», sino que se preguntaba: «¿Por qué no jugó más?». La prensa argentina lo llamó «el tesoro escondido», y la española afirmó: «El Barcelona tiene al nuevo Maradona, pero Argentina no lo ve». La sensación fue de sorpresa y frustración.

    Ronaldo salió peor parado: en Inglaterra lo llamaron «tramposo», mientras Portugal lo ensalzaba como héroe. Su primer Mundial no lo convirtió en leyenda, sino en un personaje polémico, etiqueta que le persiguió hasta 2008.

    Lo mismo ocurrirá con Yamal y Haaland: al español le llamarán “niño prodigio” y le tacharán de egoísta si regatea demasiado; al noruego le verán como una “máquina” y le criticarán si no marca en los dos primeros partidos. La primera impresión en un Mundial rara vez es justa, pero perdura.

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    Tras el estreno... el largo camino

    El Mundial de 2006 enseñó que debutar no asegura el título: Messi necesitó cuatro intentos más y 16 años hasta ganar en Catar 2022. Ronaldo jugó cinco veces, llegó a semifinales una vez y nunca a la final.

    No se convirtieron en leyendas en Alemania, sino que allí empezaron: Messi aprendió de la suplencia con Beckham que el talento no basta, y Ronaldo entendió tras las lágrimas de 2006 que el liderazgo exige responsabilidad. Ambos regresaron más fuertes.

    Por eso, juzgar a Haaland y Yamal en 2026 sería precipitado: si Haaland marca cinco goles y cae en octavos, o si Yamal da tres asistencias y España no gana, no será un fracaso... Messi y Ronaldo nos han enseñado que la primera aparición en un Mundial no es el final, sino solo el inicio.