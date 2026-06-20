Récord único en el Mundial: Manuel Neuer celebra un hito histórico en el partido de la selección alemana contra Costa de Marfil

Este portero de 40 años fue titular en los Mundiales de 2014 (Brasil), 2018 (Rusia) y 2022 (Catar). Tras la Euro 2024 en Alemania, Neuer anunció su retiro de la selección, pero el técnico Julian Nagelsmann lo convocó para la Copa América en Estados Unidos, Canadá y México.

Según sus propias declaraciones, Neuer ya no quiere disputar ningún otro torneo, ya sea un Mundial o una Eurocopa. «Para mí está prácticamente claro que este es mi último torneo. No tengo intención de defender la portería en la Eurocopa dentro de dos años», declaró recientemente.

En total, el portero del Bayern ha jugado 125 partidos con la DFB, encajó 119 goles y dejó su portería a cero en 50 ocasiones. Su mayor triunfo fue el título mundial de 2014.