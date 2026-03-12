Goal.com
Récord histórico de partidos jugados con la selección femenina de Inglaterra: Lucy Bronze, Jill Scott, Fara Williams y las jugadoras con más partidos internacionales de las Lionesses

La selección femenina de Inglaterra ha disfrutado de un gran éxito en los últimos años, ganando los Campeonatos de Europa en 2022 y 2025, además de llegar a la final de la Copa Mundial Femenina de 2023, y las integrantes del equipo de Sarina Wiegman que participaron en esos éxitos están empezando a entrar en los libros de récords en lo que respecta a partidos internacionales y trofeos.

En marzo de 2026, Lucy Bronze disputó su partido número 145 con Inglaterra, superando a Karen Carney y situándose entre las tres jugadoras con más partidos internacionales de la historia de las Lionesses. «Nunca hubiera imaginado llegar siquiera a los 100 partidos internacionales, y mucho menos superar a alguien como Karen Carney, que para mí era una leyenda, alguien a quien admiré desde pequeña y uno de mis modelos a seguir», afirmó, describiendo su lugar en esta lista, entre los iconos de las Lionesses, como «alucinante». ¿Podría Bronze subir aún más en la lista? Desde luego, no parece que vaya a bajar el ritmo, pero ¿hasta dónde tiene que llegar?

¿Y qué hay de otras estrellas de este equipo de las Leonas? Bronze es la única jugadora actual que figura entre las 10 primeras en cuanto a número de partidos disputados, pero hay muchos nombres en la plantilla actual de Wiegman que están subiendo puestos. Alex Greenwood, con 107 partidos internacionales, está a punto de entrar en el top 10, mientras que Keira Walsh y Georgia Stanway parecen seguras de entrar en él a su debido tiempo. Walsh tiene 99 partidos internacionales a sus 28 años, mientras que Stanway tiene 89 a sus 27 años. Las cifras de Lauren Hemp también son notables, con 74 partidos internacionales con su país a solo 25 años.

Entonces, ¿qué récords persiguen y a qué distancia se encuentran de las líderes? ¿Qué jugadoras han disputado más partidos con la selección femenina de Inglaterra? GOAL repasa las futbolistas con más partidos internacionales de las Lionesses...

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    10Kelly Smith (117 partidos internacionales)

    Ampliamente considerada como la mejor jugadora de la historia de Inglaterra, Kelly Smith debutó con las Lionesses en 1995 y disfrutó de una maravillosa carrera internacional de 19 años. La emblemática delantera marcó 46 goles antes de retirarse de la selección nacional en 2014, una cifra que la convirtió en la máxima goleadora de todos los tiempos de la selección femenina de Inglaterra hasta que fue superada por Ellen White en 2021. Sigue siendo la segunda en esa lista y ocupa el décimo lugar en cuanto a partidos internacionales, con 117.

  • Steph Houghton England Women 2018Getty Images

    9Steph Houghton (121 partidos internacionales)

    Steph Houghton, capitana de Inglaterra durante ocho años, fue una figura clave en el equipo Lionesses que comenzó a abrirse camino entre los grandes contendientes durante la década de 2010. Formó parte del equipo que logró un histórico tercer puesto en la Copa del Mundo de 2015 y ayudó a su país a alcanzar las semifinales de la Eurocopa de 2017 y la Copa del Mundo de 2019, ganando su 121.ª y última internacionalidad en 2021.

  • Gillian Coultard England Women 1997Getty Images

    8Gillian Coultard (125 partidos internacionales)

    Gillian Coultard, la primera mujer en alcanzar las 100 convocatorias con Inglaterra y una de las cinco únicas personas, hombres o mujeres, que han logrado ese hito, es una ex capitana de las Lionesses que fue una pieza clave del equipo antes del cambio de siglo. La centrocampista debutó en 1981, a los 18 años, y acumuló la impresionante cifra de 125 partidos internacionales en los siguientes 19 años, antes de anunciar su retirada de la selección a finales de 2000.

  • Rachel Yankey England Women 2013Getty Images

    7Rachel Yankey (129 partidos internacionales)

    Otra gran figura de las Lionesses cuya carrera internacional abarcó varias épocas, Rachel Yankey debutó con la selección en 1997 y celebró la ocasión con un gol en la victoria por 4-0 sobre Escocia. Fue la segunda inglesa, después de Coultard, en alcanzar las 100 internacionalidades con la selección nacional y se retiró con 129 a su nombre, superando el récord histórico de Inglaterra de Peter Shilton, que era de 125, hacia el final de su carrera.

  • Casey Stoney England Women 2011Getty Images

    6Casey Stoney (130 partidos internacionales)

    Tras debutar en 2000, Casey Stoney sería testigo de un cambio radical en el transcurso de sus 18 años de carrera con Inglaterra, viendo cómo los objetivos de las Lionesses pasaban de simplemente clasificarse para los grandes torneos a intentar ganarlos. La defensa fue una pieza clave del equipo inglés que alcanzó una final sin precedentes en la Eurocopa 2009, y luego desempeñó un papel importante en la clasificación para las semifinales de la Copa del Mundo 2015 y la Eurocopa 2017. Stoney disputó 130 partidos internacionales antes de anunciar su retirada de la selección en 2018.

  • Alex Scott England Women 2016Getty Images

    5Alex Scott (140 partidos internacionales)

    Aunque su carrera internacional de 13 años fue más corta que la de muchas otras jugadoras de esta lista, Alex Scott acumuló la impresionante cifra de 140 partidos internacionales durante ese tiempo, lo que la sitúa en el quinto puesto entre las jugadoras con más partidos internacionales de las Lionesses. Scott fue una pieza clave en el lateral derecho durante las exitosas campañas de la Eurocopa 2009, la Copa del Mundo 2015 y la Eurocopa 2017. Lucy Bronze, que acabaría ocupando su puesto, señaló que el icono del Arsenal la empujó enormemente a mejorar antes de retirarse del fútbol internacional.

  • Karen Carney England Women 2013Getty

    4Karen Carney (144 partidos internacionales)

    Karen Carney, una de las jugadoras con más talento que han tenido las Lionesses, es otro nombre que figura entre las primeras posiciones tanto en la lista de jugadoras con más partidos internacionales como en la de goleadoras históricas de su selección. Tras debutar en 2005, Carney representó a Inglaterra en 144 ocasiones y marcó 33 goles, lo que la sitúa en el séptimo puesto de la clasificación de goleadoras. Su último torneo fue la Copa del Mundo de 2019, en la que las Lionesses estuvieron a punto de alcanzar la final.

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    3Lucy Bronze (145 partidos internacionales)

    Lucy Bronze es la única jugadora inglesa en activo quefigura en esta lista y recientemente ha ascendido al tercer puesto, superando el total de Carney con su participación en la victoria por 2-0 de las Lionesses sobre Islandia, en la que anotó un gol y dio una asistencia. Bronze debutó en 2013 y ha sido casi siempre titular en el lateral derecho desde la retirada de Scott en 2017, desempeñando un papel fundamental en los triunfos de la Eurocopa 2022 y 2025, así como en la histórica trayectoria hasta la final del Mundial de 2023. Su balance de 22 goles también es increíblemente impresionante, dada su posición defensiva.

  • Jill Scott England 2022Getty

    2Jill Scott (161 partidos internacionales)

    Jill Scott pondrá fin a su carrera internacional de 16 años de manera apropiada en 2022, después de ayudar a las Lionesses a ganar su primer gran torneo. La experiencia de la centrocampista fue importante en ese triunfo en la Eurocopa, unos 13 años después de que llevara a Inglaterra a la final de la Eurocopa 2009 como una joven promesa, con su gol en la prórroga que derrotó a Holanda. Es una de las dos únicas jugadoras de Inglaterra que ha alcanzado los 150 partidos internacionales.

  • Fara Williams England Women 2013Getty Images

    1Fara Williams (172 partidos internacionales)

    Durante mucho tiempo, parecía que el increíble récord de Fara Williams, con 172 partidos internacionales con Inglaterra, nunca sería superado. La centrocampista debutó en 2001 y jugó hasta 2019, siendo el momento más destacado de su carrera con las Lionesses el penalti que marcó para asegurar la histórica primera victoria sobre Alemania y un monumental tercer puesto en la Copa del Mundo de 2015. Ese fue el 40º y último gol de Williams con su selección, una cifra que la sitúa en el quinto puesto de la clasificación histórica de goleadoras.

    ¿Podría Bronze superar su récord de partidos internacionales? Sería un gran esfuerzo por parte de la defensa, que tiene 34 años. 

