Récord histórico de partidos jugados con la selección femenina de Inglaterra: Lucy Bronze, Jill Scott, Fara Williams y las jugadoras con más partidos internacionales de las Lionesses

En marzo de 2026, Lucy Bronze disputó su partido número 145 con Inglaterra, superando a Karen Carney y situándose entre las tres jugadoras con más partidos internacionales de la historia de las Lionesses. «Nunca hubiera imaginado llegar siquiera a los 100 partidos internacionales, y mucho menos superar a alguien como Karen Carney, que para mí era una leyenda, alguien a quien admiré desde pequeña y uno de mis modelos a seguir», afirmó, describiendo su lugar en esta lista, entre los iconos de las Lionesses, como «alucinante». ¿Podría Bronze subir aún más en la lista? Desde luego, no parece que vaya a bajar el ritmo, pero ¿hasta dónde tiene que llegar?

¿Y qué hay de otras estrellas de este equipo de las Leonas? Bronze es la única jugadora actual que figura entre las 10 primeras en cuanto a número de partidos disputados, pero hay muchos nombres en la plantilla actual de Wiegman que están subiendo puestos. Alex Greenwood, con 107 partidos internacionales, está a punto de entrar en el top 10, mientras que Keira Walsh y Georgia Stanway parecen seguras de entrar en él a su debido tiempo. Walsh tiene 99 partidos internacionales a sus 28 años, mientras que Stanway tiene 89 a sus 27 años. Las cifras de Lauren Hemp también son notables, con 74 partidos internacionales con su país a solo 25 años.

Entonces, ¿qué récords persiguen y a qué distancia se encuentran de las líderes? ¿Qué jugadoras han disputado más partidos con la selección femenina de Inglaterra? GOAL repasa las futbolistas con más partidos internacionales de las Lionesses...